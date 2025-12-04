快訊

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

Fed換帥添變數？市場憂哈塞特引爆美版特拉斯事件！

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國財長貝森特（前）有可能在哈塞特接聯準會主席後，兼任國家經濟委會主任一職。硌透
美國財長貝森特（前）有可能在哈塞特接聯準會主席後，兼任國家經濟委會主任一職。硌透

金融時報引述知情人士報導，債券投資人曾向美國財政部表達憂慮，擔心哈塞特若出任聯準會（Fed）主席，會為了迎合美國總統川普，在通膨仍高於目標時推動激進降息。彭博資訊隨後報導，川普的幕僚與相關人士已開始討論，若哈塞特接聯準會主席，可能由財長貝森特兼白宮最高經濟顧問。

根據報導，市場人士直言，如果寬鬆貨幣政策與持續高通膨同時發生，可能引發長期美債遭大規模拋售，出現類似2022年、時任英相的特拉斯因減稅計畫導致英國債市震盪的「特拉斯事件」。

市場對哈塞特的政策治理能力也有疑慮。投資人擔心他難以整合立場分歧的聯邦公開市場委員會（FOMC）成員並建立共識，而政策缺乏一致性可能放大市場波動。

財政部據悉是在11月徵詢華爾街銀行及資產管理公司的意見，其中包括財政部借款諮詢委員會（TBAC）的部鈖成員。

另根據多位消息人士，川普身邊的人正在評估一項人事布局：若哈塞特轉任聯準會，遺下的國家經濟委員會（NEC）主任職務，可能由貝森特將兼任。屆時貝森特將成為政府經濟策略的核心仲裁者，同時主導財政部與白宮經濟政策範疇，並因為在白宮西翼擁有辦公室，而與川普的物理距離更近。但相關討論尚未定案。

川普 哈塞特 聯準會

延伸閱讀

美特使赴俄會談 川普：普丁流露結束戰爭意願

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

川普怒批索馬利亞 當地民眾譴責卻也有人認同

紐奧良成川普最新移民掃蕩目標 國土安全部出動

相關新聞

輝達力阻晶片出口限制有望成功 黃仁勳稱不確定中國是否會買H200

彭博資訊3日報導，輝達即將取得一項關鍵的遊說勝利：美國國會議員已把一項原本會限制該公司向中國及其他敵對國家出售先進AI晶...

宏都拉斯前總統葉南德茲獲川普特赦 妻稱他無意返政壇

宏都拉斯前總統葉南德茲意外獲得美國總統川普頒布特赦令而獲釋，其妻葉安娜告訴法新社，考量到生命安全威脅，葉南德茲目前並沒有...

剛服刑完就再犯！45歲男街頭攻擊女大生 驚悚畫面曝光

美國紐約近日發生一起街頭攻擊事件，一名20歲的紐約大學（NYU）女學生在前往上課途中遭陌生男子推倒、騷擾，警方調查後鎖定45歲男子瑞佐（James Rizzo），並於案發隔日將其逮捕。據當地媒體報導，該男子過去多次因性犯罪與暴力攻擊被捕，甚至還涉及入室竊案，治安問題再度引發討論。

狂發逾160則貼文！川普讚「真實社群是最棒的」 次日開會疑打瞌睡

美國總統川普深夜在自家社群媒體平台「真實社群」連發逾160則貼文，內容從批評前總統拜登到讚美第一夫人梅蘭妮亞不一而足，但...

紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

最新數據顯示，在川普總統第二任期的前六個月，移民與海關執法局(ICE)在紐約市逮捕的人數已超過2024年全年總和。不過，...

紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

據媒體報導，紐約市一名中國籍父親近日帶著六歲的兒子前往曼哈頓移民法庭出庭後，雙雙被移民與海關執法局(ICE)幹員逮捕且分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。