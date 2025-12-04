面見川普！黃仁勳親赴華府遊說國會 吐露不確定中國會不會買H200晶片

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，即使美國放寬對輝達AI晶片H200的銷售限制，他也不確定中國大陸是否會接受這款產品。黃仁勳稍早拜會了美國總統川普，而且可望推動國會將一項原本要限制輝達先進AI晶片賣給中國等敵對國家的條款排除在國防法案之外。

黃仁勳周三（3日）在美國國會大廈向記者表示，他拜會了川普，兩人討論到晶片出口限制議題。黃仁勳表示，「我已多次說過，我們支持出口管制，我們應確保美國企業擁有最好的、最多的、且是最先取得的。」

此時正值川普政府官員討論是否允許對中國銷售H200。H200輝達在2023年底宣布推出、基於輝達Hopper架構的優化升級版AI晶片，而輝達目前賣給中國的是降規版的H20晶片，賣給美國科技大廠的則是更先進Blackwell架構AI晶片。

當被問到北京方面是否會允許中國企業購買H200時，黃仁勳表示仍存在不確定性。他說：「我們不知道，我們完全沒線索。」「我們不能把賣給中國的晶片降規，他們將不會接受的。」他隨後前往與具有出口管制管轄權的參議院銀行委員會進行閉門會議，並且在參與一場華盛頓智庫舉行的活動後透露，川普與其他政府官員考慮是否允許H200晶片賣給中國。

川普周三稍後在白宮橢圓形辦公室一場活動，對有關晶片出口管控措施的問題避而不答，但稱讚黃仁勳「做的很棒」。

川普先前曾暗示，他對出口降規版本的Blackwell晶片持開放態度，但多位重要內閣官員已明確表態反對此類出口。

若能允許H200銷往中國，對輝達將是一項重大勝利。輝達一直遊說川普政府與國會，希望放寬晶片出口管制。自11月大選以來，黃仁勳與川普建立了密切關係，並藉此強調美國的晶片出口限制只會有利於華為等陸企的發展。

當黃仁勳被問到他訪華盛頓的頻率時，他說：「只要川普總統希望我來，我就會來。」

彭博報導，黃仁勳這次訪華府，也正值輝達接近在國會取得重大遊說勝利。國會議員在預定周五公布的年度國防政策法案中，排除一項條款，這項名為「GAIN AI Act」的提案要求包括輝達、超微（AMD）在內的晶片業者，在向中國及其他武器禁運國出售強大AI晶片之前，必須先讓美國客戶優先購買。彭博說，一位知悉法案內容的人士表示，該條款並未被納入，不過情況仍可能生變。

在黃仁勳與參議院銀行委員會會議結束後，共和黨參議員朗茲（Mike Rounds）向記者表示，他理解輝達想在全球競爭的願望，「他們想要全球客戶。我們理解這點。同時，我們大家，包括黃仁勳，都對送往中國的產品限制有所關切」。朗茲透露，黃仁勳在與議員的會晤中討論了H20和Blackwell晶片。

共和黨參議員魯米斯（Cynthia Lummis）也表示，GAIN AI法案並未在會議中被提及，並形容整場談話「具教育性」。

黃仁勳在眾議院議長強生辦公室外告訴記者，他此行是為了「回答有關AI的問題」。

之後，黃仁勳形容國會議員不將GAIN AI法案納入國防法案的決定是「明智的」，他說，GAIN AI法案比「AI擴散法案」對美國的危害更大。