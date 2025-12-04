輝達力阻晶片出口限制有望成功 黃仁勳稱不確定中國是否會買H200

快訊

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
輝達執行長黃仁勳3日（中）穿過美國國會山莊圓形大廳，前往聯邦眾議院議長強生的辦公室。法新社
輝達執行長黃仁勳3日（中）穿過美國國會山莊圓形大廳，前往聯邦眾議院議長強生的辦公室。法新社

彭博資訊3日報導，輝達即將取得一項關鍵的遊說勝利：美國國會議員已把一項原本會限制該公司向中國及其他敵對國家出售先進AI晶片的措施，排除在必須通過的國防法案之外。

這項所謂的「GAIN AI法案」原本將要求輝達與超微（AMD）在內的晶片製造商，在向中國及其他遭武器禁運國家出售高階AI晶片前，必須先讓美國客戶享有優先購買權。把該案納入預定5日公布的年度國防政策法案，但一位知情人士透露，最終並未被納入，雖然情勢仍可能有變。

這項決定為一場激烈的遊說戰劃下終點。對中鷹派與AI安全倡議人士站在一方，輝達與其他希望維持中國市場准入的業者站在另一方。輝達主張，「GAIN AI法案」會限制先進晶片的全球競爭，並堅稱該措施沒有必要，因為該公司不會剝奪任何想購買高性能晶片的美國客戶的需求。

這場高風險的角力，最終在輝達執行長黃仁勳前往華府、會見美國總統川普及多位關鍵國會議員後告終。黃仁勳在眾議院議長強森辦公室外受訪時表示，此行主要是「回答有關AI的問題」。稍後，他稱未將GAIN AI法案納入國防法案的決定「明智」，並將其與另一項輝達同樣反對的政策相提並論。

他說：「GAIN AI法案甚至比AI擴散法案對美國更具傷害性。」

隨著白宮研議是否允許出口H200晶片，此事的急迫性進一步升高。南華早報報導，黃仁勳在會見川普後受訪時表示，即便美國放寬限制，他也不確定中國是否會接受H200 晶片。他指出，自己與川普討論了出口管制，但拒絕透露細節；至於北京是否會允許中國企業購買H200，他同樣表示不確定。

黃仁勳前往參議院銀行委員會參加閉門會時說：「我們不知道，真的毫無頭緒。我們無法把賣給中國的晶片做降規，他們不會接受。」白宮發言人則表示，政府不會透露私人會議內容。

