川普簽台灣保證法案 美前外交官：促國務院反思舊規

「台灣保證實施法案」正式成為法律。前美國外交官辛格頓今天指出，法案促使官員檢視長期做法是否仍符利益，「看似程序，實則重要」。智庫學者則觀望國務院是否放寬限制，因白宮仍盼美中會談如期舉行，將避免刺激北京。

跨黨派「台灣保證實施法案」（Taiwan AssuranceImplementation Act）要求國務院定期檢視及更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存在的限制。這項法案在美國國會眾、參兩院先後通過後，已於昨天由總統川普（Donald Trump）簽署成為法律。

華府智庫「捍衛民主基金會」（Foundation forDefense of Democracies）中國問題資深研究員辛格頓（Craig Singleton）2008年至2019年在國務院任職。他今天透過電子郵件對中央社表示，這項法案最重要的影響在於，要求國務院定期審查並說明對台交往準則的合理性。

辛格頓表示，「這聽起來或許只是程序性問題，但意義重大，它促使官員們思考，長期的做法是否仍然符合美國利益，而不是只因為『我們一直都是這麼做』就按慣例行事」。

美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」。而「台灣保證實施法案」的核心精神，在於打破這些限制。

然而，最終國務院是否放寬任何限制，辛格頓說，這將取決於內部審查程序，但法案確實為更系統性地思考官方接觸如何支持台海和平穩定，創造了空間。

川普推進與中國的貿易協定，著眼明年訪中之際，即使「台灣保證實施法案」已成立法，美國是否在調整與台互動方面較為猶豫？辛格頓指出，他對預測貿易因素將如何影響國務院日常執行作業持謹慎態度。但可以肯定的是，美國在安全面向仍然持續前進。

他舉例，「台灣保證實施法案」已簽署，對台軍售交付也在持續進行。這些初步跡象表明，即使美國在與北京的貿易談判艱難的情況下，支持台灣的安全及維繫強健的美台關係，依然是美國優先事項。

美國企業研究所（American Enterprise Institute）資深研究員庫伯（Zack Cooper）則說，雖然他不認為中國應該對美國對台政策擁有否決權，「但我認為白宮已經非常明確表示，總統川普的重點是確保美中會談按計劃在明年4月、11月以及可能還有12月舉行」。

庫伯下午透過書面對中央社表示，除非美中雙邊關係破裂，否則他預期美國政府會積極避免做出可能引發北京負面反應的決定，因此他懷疑川普政府明年是否會放寬對美台接觸的限制。

哈德遜研究所（Hudson Institute）亞太安全主任克羅寧（Patrick Cronin）回覆信件時簡短指出，「台灣保證實施法案」賦予川普在必要時強化與台灣關係的權力，而中國將竭力阻止任何擴大這類接觸的措施。

美國聯邦眾議院5月通過「台灣保證實施法案」後，參議院於11月18日晚間以「一致同意」方式通過。如今法案成為正式法律，更是川普第二任期簽署的第一項友台法案。

提案的共和黨眾議員華格納（Ann Wagner）今天透過聲明表示，中國已明確表露意圖，企圖進一步擴張對台灣及整個印太的影響力，「美國與台灣同一陣線，絕不容許中國進一步加劇全球局勢的不穩定」。