快訊

輝達力阻晶片出口限制有望成功！黃仁勳會見川普 吐露不確定中國是否會買H200

林口社區三溫暖傳死亡意外 7旬男全身大面積燒燙傷送醫亡

NASA署長提名人確認聽證 誓加快重返月球阻中國超車

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國總統川普兩度提名出任國家航空暨太空總署（NASA）署長的艾薩克曼在今天的聯邦參議院確認聽證會上表示，他的目標，是讓美國在重返月球的競賽中擊敗競爭對手中國。

42歲的艾薩克曼（Jared Isaacman）是億萬富翁企業家及民間太空人，也是電動車商特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的密友。川普11月再次提名艾薩克曼擔任NASA署長之後，他今天出席罕見的第2次確認聽證會。

艾薩克曼告訴參議員，如果獲得確認，他將確保2017年在川普首任任內啟動的「阿提米絲」（Artemis）月球探索計畫取得成功。

艾薩克曼表示：「美國將在我們的偉大競爭對手之前重返月球，我們將在月球表面建立持久存在，以理解並實現科學、經濟及國家安全價值。」

川普最初是在贏得2024年大選後宣布提名艾薩克曼，2025年4月撤回，上月再次提出，反映出川普與全球首富、太空探索科技公司（SpaceX）創辦人馬斯克之間忽冷忽熱的關係。

川普春天與馬斯克發生爭執時曾撤回艾薩克曼的首次提名，當時馬斯克主管川普所謂的「政府效率部」（Department of Government Efficiency, DOGE）。

不過，川普與馬斯克此後似已和解。

●第二次太空競賽

距離人類上次登陸月球表面已有53年。在冷戰時期與蘇聯的太空競賽中，美國最後一次完成這一壯舉是1972年12月的阿波羅17號（Apollo 17）任務。

在今年4月的首次確認聽證會中，艾薩克曼表示他想將重點放在送太空人上火星，但今天他對火星的表述較為謹慎，反而更強調美國盡快重返月球的目標。

但「阿提米絲」計畫近年來多次延誤，專家9月警告，由馬斯克旗下SpaceX開發的月球著陸器可能無法及時準備就緒。

艾薩克曼在聽證會上指出，如果出現這種情況，美國可能會被也計畫於2030年前登月的中國超越。

馬斯克 川普 太空人

延伸閱讀

川普怒批索馬利亞 當地民眾譴責卻也有人認同

紐奧良成川普最新移民掃蕩目標 國土安全部出動

川普家族加密幣事業失血 旗下礦商ABTC股價腰斬

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

相關新聞

輝達力阻晶片出口限制有望成功 黃仁勳稱不確定中國是否會買H200

彭博資訊3日報導，輝達即將取得一項關鍵的遊說勝利：美國國會議員已把一項原本會限制該公司向中國及其他敵對國家出售先進AI晶...

宏都拉斯前總統葉南德茲獲川普特赦 妻稱他無意返政壇

宏都拉斯前總統葉南德茲意外獲得美國總統川普頒布特赦令而獲釋，其妻葉安娜告訴法新社，考量到生命安全威脅，葉南德茲目前並沒有...

剛服刑完就再犯！45歲男街頭攻擊女大生 驚悚畫面曝光

美國紐約近日發生一起街頭攻擊事件，一名20歲的紐約大學（NYU）女學生在前往上課途中遭陌生男子推倒、騷擾，警方調查後鎖定45歲男子瑞佐（James Rizzo），並於案發隔日將其逮捕。據當地媒體報導，該男子過去多次因性犯罪與暴力攻擊被捕，甚至還涉及入室竊案，治安問題再度引發討論。

狂發逾160則貼文！川普讚「真實社群是最棒的」 次日開會疑打瞌睡

美國總統川普深夜在自家社群媒體平台「真實社群」連發逾160則貼文，內容從批評前總統拜登到讚美第一夫人梅蘭妮亞不一而足，但...

紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

最新數據顯示，在川普總統第二任期的前六個月，移民與海關執法局(ICE)在紐約市逮捕的人數已超過2024年全年總和。不過，...

紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

據媒體報導，紐約市一名中國籍父親近日帶著六歲的兒子前往曼哈頓移民法庭出庭後，雙雙被移民與海關執法局(ICE)幹員逮捕且分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。