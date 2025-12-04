快訊

暴利誘惑！高雄教育界爆吸金20億元 苦主遍及上流圈

若中國入侵台灣美國有多大機會協防？ 賴總統：川普對台合作有增加趨勢

紐奧良成川普最新移民掃蕩目標 國土安全部出動

中央社／ 紐奧良3日綜合外電報導

美國國土安全部（US Department of Homeland Security）今天在路易斯安那州紐奧良展開移民打擊行動，這是川普政府最新鎖定的民主黨執政城市。

國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）在社群媒體X上表示：「國土安全部執法人員已抵達這座『樂天之都』（The Big Easy）。」

諾姆表示，移民暨海關執法局（Immigration andCustoms Enforcement）幹員「將把最壞的犯罪分子逐出紐奧良」。

國土安全部在紐奧良的行動，緊接在川普總統表示打算派遣國民兵到這座南方城市之後。先前川普曾在洛杉磯、華盛頓和曼菲斯採取過類似行動。

川普表示：「我們很快就要前往紐奧良。」他說：「州長打電話給我，希望我們前往。他請求在紐奧良提供協助，我們會在幾週內前往。」

紐奧良市長是民主黨人，但州長是共和黨人。

國土安全部助理部長麥勞夫林（Tricia McLaughlin）表示，紐奧良的行動將鎖定「非法犯罪移民」，這些人涉及「入室行竊、持械搶劫、汽車重大盜竊及性侵」等案件。

麥勞夫林在聲明中說：「在川普總統與諾姆部長的領導下，我們正在為美國人民恢復法治與秩序。」

川普政府聲稱，大部分在移民打擊行動中被拘留的無證移民已經犯罪或是通緝犯。

但上月卡托研究所（Cato Institute）研究指出，10月1日以來，被移民暨海關執法局拘留者中，只有5%有暴力犯罪定罪，73%根本沒有犯罪紀錄。

移民 川普 國土

延伸閱讀

川普簽署台灣保證實施法案 民眾黨：有助提升台美互動透明度

狂發逾160則貼文！川普讚「真實社群是最棒的」 次日開會疑打瞌睡

川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

巴西總統魯拉與川普通話 同意聯手打擊組織犯罪

相關新聞

宏都拉斯前總統葉南德茲獲川普特赦 妻稱他無意返政壇

宏都拉斯前總統葉南德茲意外獲得美國總統川普頒布特赦令而獲釋，其妻葉安娜告訴法新社，考量到生命安全威脅，葉南德茲目前並沒有...

剛服刑完就再犯！45歲男街頭攻擊女大生 驚悚畫面曝光

美國紐約近日發生一起街頭攻擊事件，一名20歲的紐約大學（NYU）女學生在前往上課途中遭陌生男子推倒、騷擾，警方調查後鎖定45歲男子瑞佐（James Rizzo），並於案發隔日將其逮捕。據當地媒體報導，該男子過去多次因性犯罪與暴力攻擊被捕，甚至還涉及入室竊案，治安問題再度引發討論。

狂發逾160則貼文！川普讚「真實社群是最棒的」 次日開會疑打瞌睡

美國總統川普深夜在自家社群媒體平台「真實社群」連發逾160則貼文，內容從批評前總統拜登到讚美第一夫人梅蘭妮亞不一而足，但...

紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

最新數據顯示，在川普總統第二任期的前六個月，移民與海關執法局(ICE)在紐約市逮捕的人數已超過2024年全年總和。不過，...

紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

據媒體報導，紐約市一名中國籍父親近日帶著六歲的兒子前往曼哈頓移民法庭出庭後，雙雙被移民與海關執法局(ICE)幹員逮捕且分...

槍擊案嚴批危險移民 美旅遊禁令恐從19國增至30國

兩名國民兵上周在華府街頭遭到阿富汗籍男子開槍攻擊導致一死一重傷，事發之後川普政府反移民立場更趨強硬。多名官員指出，川普政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。