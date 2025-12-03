剛服刑完就再犯！45歲男街頭攻擊女大生 驚悚畫面曝光

美國紐約近日發生一起街頭攻擊事件，一名20歲的紐約大學（NYU）女學生在前往上課途中遭陌生男子推倒、騷擾，警方調查後鎖定45歲男子瑞佐（James Rizzo），並於案發隔日將其逮捕。據當地媒體報導，該男子過去多次因性犯罪與暴力攻擊被捕，甚至還涉及入室竊案，治安問題再度引發討論。

根據警方說法，這起攻擊事件發生於當地時間周一上午。女學生獨自步行時，一名男子從後方接近，先是碰觸她的臀部，再拉扯頭髮並將其推倒在地後逃逸。受害者事後在社群平台上表示，事發過程讓她又驚又怒，強調街頭暴力與性騷擾「不應該成為日常」，希望社區能正視相關問題。

警方指出，隔天在華盛頓廣場公園附近處理另一宗住宅竊案時，意外發現嫌犯正在行竊，當場將人逮捕。進一步比對監視器與報案資料後，確認他就是攻擊女學生的嫌疑人。除了性騷擾與攻擊罪名外，警方也將他與同棟大樓過去數起入室竊案連結，當中還有多起發生於住戶熟睡期間。

調查顯示，瑞佐過去累積至少16次前科，包含強制觸摸與性侵相關案件。今（2025）年9月，他才因「持續性性侵害」罪名服滿兩年刑期後獲釋，不到半年又捲入暴力與竊案，使外界對當地假釋制度與治安狀況產生更多質疑。

受害女學生在影片中哽咽表示，現在仍心有餘悸，更憂心類似事件頻繁發生，直言「我們真的需要做點什麼」。警方則呼籲民眾提高警覺，一旦察覺可疑行為應立即通報，以避免更多無辜民眾受到傷害。