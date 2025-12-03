快訊

剛服刑完就再犯！45歲男街頭攻擊女大生 驚悚畫面曝光

聯合新聞網／ 綜合報導
受害者事後在社群發聲，強調自己只是走在上課路上，卻遭到毫無理由的攻擊。示意圖／ingimage
受害者事後在社群發聲，強調自己只是走在上課路上，卻遭到毫無理由的攻擊。示意圖／ingimage

美國紐約近日發生一起街頭攻擊事件，一名20歲的紐約大學（NYU）女學生在前往上課途中遭陌生男子推倒、騷擾，警方調查後鎖定45歲男子瑞佐（James Rizzo），並於案發隔日將其逮捕。據當地媒體報導，該男子過去多次因性犯罪與暴力攻擊被捕，甚至還涉及入室竊案，治安問題再度引發討論。

根據警方說法，這起攻擊事件發生於當地時間周一上午。女學生獨自步行時，一名男子從後方接近，先是碰觸她的臀部，再拉扯頭髮並將其推倒在地後逃逸。受害者事後在社群平台上表示，事發過程讓她又驚又怒，強調街頭暴力與性騷擾「不應該成為日常」，希望社區能正視相關問題。

警方指出，隔天在華盛頓廣場公園附近處理另一宗住宅竊案時，意外發現嫌犯正在行竊，當場將人逮捕。進一步比對監視器與報案資料後，確認他就是攻擊女學生的嫌疑人。除了性騷擾與攻擊罪名外，警方也將他與同棟大樓過去數起入室竊案連結，當中還有多起發生於住戶熟睡期間。

調查顯示，瑞佐過去累積至少16次前科，包含強制觸摸與性侵相關案件。今（2025）年9月，他才因「持續性性侵害」罪名服滿兩年刑期後獲釋，不到半年又捲入暴力與竊案，使外界對當地假釋制度與治安狀況產生更多質疑。

受害女學生在影片中哽咽表示，現在仍心有餘悸，更憂心類似事件頻繁發生，直言「我們真的需要做點什麼」。警方則呼籲民眾提高警覺，一旦察覺可疑行為應立即通報，以避免更多無辜民眾受到傷害。

美國 紐約 大學生 街友 性騷擾 強暴

相關新聞

狂發逾160則貼文！川普讚「真實社群是最棒的」 次日開會疑打瞌睡

美國總統川普深夜在自家社群媒體平台「真實社群」連發逾160則貼文，內容從批評前總統拜登到讚美第一夫人梅蘭妮亞不一而足，但...

紐約市ICE逮捕人數激增 川普上任半年超過去年總和

最新數據顯示，在川普總統第二任期的前六個月，移民與海關執法局(ICE)在紐約市逮捕的人數已超過2024年全年總和。不過，...

紐約華人父子到移民法庭同被捕 6歲子下落不明

據媒體報導，紐約市一名中國籍父親近日帶著六歲的兒子前往曼哈頓移民法庭出庭後，雙雙被移民與海關執法局(ICE)幹員逮捕且分...

槍擊案嚴批危險移民 美旅遊禁令恐從19國增至30國

兩名國民兵上周在華府街頭遭到阿富汗籍男子開槍攻擊導致一死一重傷，事發之後川普政府反移民立場更趨強硬。多名官員指出，川普政...

赫塞斯稱攻擊運毒船時現「戰爭迷霧」：沒看到任何倖存者

國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)2日在白宮舉行的內閣會議上，以「戰爭迷霧」為由，為9月初美軍在加勒比海對一艘疑...

