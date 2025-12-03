狂發逾160則貼文！川普讚「真實社群是最棒的」 次日開會疑打瞌睡

美國總統川普深夜在自家社群媒體平台「真實社群」連發逾160則貼文，內容從批評前總統拜登到讚美第一夫人梅蘭妮亞不一而足，但他今天卻被媒體拍到疑似在內閣會議上打瞌睡。

「野獸日報」（The Daily Beast）報導，現年79歲的川普（Donald Trump）於美東時間昨晚7點左右開始，在「真實社群」（Truth Social）連續轉發其他帳號的貼文並發布自己的評論，這波貼文一路持續到將近午夜，分享了逾160則訊息。其中大多數都重複分享了兩次。在某個時間點，他的發文速度甚至達到「每分鐘超過一則」。

之後，他又在今天清晨再次開始發文，清晨5時48分貼出：「真實社群是最棒的！根本沒有任何東西能比得上！！！」。

川普一方面宣傳「讓美國再次偉大」（MAGA）相關內容，同時也向他眼中的政敵開火，包括前總統拜登（Joe Biden）、前眾議院議長裴洛西（NancyPelosi），以及聯邦參議員凱利（Mark Kelly）。川普持續攻擊凱利，稱他為「叛徒」。

凱利曾與另外5位民主黨籍議員一同出現在一支影片中，提醒軍方與情報界成員在面對總統可能發布的任何非法命令時應予以拒絕。

川普稱他們為「煽動叛亂的六人組」（SeditiousSix），甚至發文宣稱這些議員犯下「可處以死刑的『煽動叛亂行為』！」

川普怒喊道：「凱利和那群不愛國的政客做的事是錯的，他們自己也心知肚明！」

他並說：「我希望正在關注他們的人不要被蒙騙，以為公開、自由地讓他人違抗美國總統是可以接受的！」

這篇貼文似乎引起了聯邦眾議員柯羅（JasonCrow）的注意，他是出現在那支影片中的六人之一。柯羅在昨天深夜於X平台上發文表示：「總統想在真實社群上發什麼就發什麼，但他永遠無法威脅或恐嚇我。」

柯羅並說：「我宣誓過許多次—作為一名傘兵、陸軍遊騎兵，如今也是國會議員。我的忠誠對象是憲法，而不是川普。」

在這波瘋狂貼文中，川普發布了多段影片，其中包括一段極右翼陰謀論名嘴瓊斯（Alex Jones）與家居用品大型連鎖店Bed Bath & Beyond創辦人伯恩（PatrickByrne）的對談。這段影片最初由瓊斯在他的「資訊戰」（InfoWars）節目上分享，並附上離奇的標題：「蜜雪兒．歐巴馬（Michelle Obama）可能在拜登災難性的政府任期的最後幾天，利用拜登的自動簽字筆為關鍵人士進行特赦。」

在另一段他轉發到「真實社群」的影片中，川普出現在一系列剪輯片段中—包括他在電影「小鬼當家2」（Home Alone 2）中的客串—影片文字寫著：「耶誕節正式再次變得偉大了。」

這段耶誕節剪輯中也出現了第一夫人梅蘭妮亞，而她也是川普在另一篇貼文中特別推薦的焦點。在那段影片中，梅蘭妮亞的影像不斷閃現，背景音樂則是傳奇歌手湯姆瓊斯（Tom Jones）的不朽金曲She's ALady。

然而，川普今天主持內閣會議時，多次被捕捉到似乎閉上了雙眼。

在這場持續超過兩小時的會議中，包括衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）、內政部長柏根（Doug Burgum）、教育部長麥馬洪（LindaMcMahon）以及國務卿盧比歐（Marco Rubio）在內的內閣成員，向川普匯報最新情況時，他似乎難以保持清醒，多次閉眼並往後靠在椅子上。