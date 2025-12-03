川普提議在美建造核潛艦 李在明：現實面較困難

快訊

中央社／ 首爾3日綜合外電報導

韓國總統李在明今天談到核動力潛艦表示，美國總統川普建議在美國費城造船廠建造核潛艦，不過李在明指出，這在現實上比較困難，在韓國建造核潛艦於經濟面、軍事面都較為理想。

韓聯社今天報導，李在明今天於青瓦台迎賓館舉行外媒記者會時表示，在今年與美國總統川普2次會談中，「能夠取得核動力潛艦是最大成果」。

不過關於核動力潛艦的建造地點，李在明指出，「川普總統建議在美國費城造船廠建造，但從我們的觀點來看，這在現實上非常困難，在國內（韓國）生產於經濟面與軍事安保面都較為理想」。

對於部分人擔憂韓國建造核潛艦可能會削弱「禁止核子擴散條約」（NPT）體系，李在明反駁說：「核潛艦並非內置起爆裝置或核彈，用後核燃料的再處理問題與核不擴散沒有直接關係。」

李在明進一步表示，韓半島無核化是南北雙方同意的大原則，韓國也完全認同核不擴散，並說：「自行核武裝是不合理的行為，美國不會批准，又會像北韓那樣遭受巨大經濟制裁，韓國能承受嗎？」

李在明也提到，在韓美峰會中有請求川普扮演促進韓半島和平的「和平締造者」角色，「北韓目前完全拒絕韓國的對話努力，美國（相比韓國）能做的事情很多，北韓認為能保障『體制保留』的不是韓國、而是美國。」

李在明指出，北韓與美國之間的對話不應因為南韓立場而受到限制，如果有助於促成北韓與美國的對話，對於調整韓美聯合軍演也應持開放立場。

另外，根據朝鮮日報的報導，李在明表示，川普提議由韓國自行生產鈾濃縮、進行用後核燃料再處理，並以五五分比例合作，這項合作交由美國商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）處理，談得很順利。

