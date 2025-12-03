美田納西州深紅選區特別選舉 共和黨驚險勝出

快訊

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導

美國共和黨今天在1個高度保守田納西州選區，勉強躲過敗選的尷尬局面；然而在勝選幅度大幅縮水之下，依舊凸顯出這個總統川普鐵票倉之一的當地選民正流露不安情緒。

法新社報導，根據「紐約時報」和美國有線電視新聞網（CNN）預測，共和黨籍、退役特種作戰飛行員范厄普斯（Matt Van Epps）以8個百分點擊敗民主黨籍對手貝恩（Aftyn Behn），遠低於川普2024年在該區的22個百分點差距。這場出乎意料激烈的選舉，被視為1場對總統聲望的公投。

這場田納西州第7選區聯邦眾議員補選的結果，讓共和黨躲過一場政治震盪，但縮減的勝選差距仍敲響警鐘。共和黨本就對眾院脆弱的微弱多數感到不安，更擔心2026年期中選舉恐進一步流失席次。

過去7屆選舉，共和黨在這個席次的勝選幅度都介於22到47個百分點之間。

共和黨今天是在民主黨氣勢正盛之際，拿下這一勝。僅僅數週前，民主黨贏得維吉尼亞州和紐澤西州州長選舉，並贏得紐約市長寶座，一連串勝選讓外界普遍認為是對川普重掌權力的警訊。

共和黨今天若吞敗，不但將進一步鼓舞民主黨士氣，也將迫使共和黨策士群全面重新檢視2026年的防守布局。

美聯社報導，川普在社群媒體發文向范厄普斯道賀，說：「激進左派民主黨傾全力攻擊他，投入數百萬美元。對共和黨而言又是偉大的一夜！」

民主黨方面則表示，他們對這次選舉的表現感到驕傲。眾議院多數政治行動委員會（House Majority PAC）通訊主任王克（CJ Warnke）說：「今晚的結果闡明了，明年11月，眾院共和黨籍議員的連任之路並非都是篤定的。」

