國安疑慮升高 美國暫停19非歐洲國家移民申請

中央社／ 華盛頓2日綜合外電報導
美國總統川普。美聯社 季晶晶
美國總統川普政府今天表示，已暫停來自19個非歐洲國家的移民所提交的所有移民申請，包括綠卡和美國公民身分處理，理由是出於對國家安全和公共安全的擔憂。

這項暫停措施適用於已在6月遭受部分旅行禁令限制的19國人民，進一步加強對移民的限制；這是川普政治綱領的核心特點。

路透社報導，這份國家名單包括阿富汗及索馬利亞

概述這項新政策的官方備忘錄援引上週在華盛頓特區發生的美國國民兵（National Guard）遇襲事件，一名阿富汗男子已被逮捕。這起槍擊案造成一名國民兵喪命，另一人重傷。

川普近日也加強了對索馬利亞人的抨擊言論，稱他們是「垃圾」，並說「我們不希望他們待在我們的國家」。

川普自1月重返執政以來積極將移民執法列為優先要務，派遣聯邦探員至美國主要城市，並在美墨邊境拒絕受理尋求庇護者。川普政府經常強調驅逐行動，但直到目前為止，對於重塑合法移民制度較少著墨。

今天備忘錄中所針對的國家名單，包括阿富汗、緬甸、查德、剛果共和國、赤道幾內亞、厄利垂亞、海地、伊朗、利比亞、索馬利亞、蘇丹和葉門，這些國家在6月時已受到最嚴格的移民限制，包括除少數例外情況外，全面暫停入境。

這份19國名單中，在6月受到部分限制的還包括蒲隆地、古巴、寮國、獅子山、多哥共和國、土庫曼和委內瑞拉。

新政策擱置了待審的申請，並強制要求所有來自名單上國家的移民「接受徹底的重新審查程序，包括可能的面談，以及必要時的重新面談，以充分評估所有國家安全和公共安全威脅」。

索馬利亞 移民 川普

