美軍後續打擊運毒船惹議 赫格塞斯以戰爭迷霧辯護

美國戰爭部長赫格塞斯今天表示，他曾實時觀看美軍9月對一艘疑似運毒船進行第一次打擊，但當時並未看見水中有倖存者，也沒親眼目睹在「戰爭迷霧」中展開的第2次致命打擊。

路透社報導，赫格塞斯（Pete Hegseth）在白宮與總統川普一同出席內閣會議時，為這起引發國會兩黨關切、並引起外界質疑其合法性的後續打擊行動進行辯護。

這是赫格塞斯迄今針對美軍9月2日在加勒比海兩度攻擊一艘疑似運毒船的最完整說明。美軍近期接連在加勒比海與東太平洋地區的國際水域打擊疑似運毒船，作為川普政府遏止毒品從拉丁美洲流入美國、並向委內瑞拉施壓的行動之一。

「華盛頓郵報」日前披露，監督此次行動的美軍上將布萊德雷（Frank Bradley）下令進行第2次打擊，以遵照赫格塞斯「不留活口」的口頭指示，最終導致2名倖存者喪命，赫格塞斯因此備受外界質疑。

赫格塞斯坐在川普身邊說，他當天觀看了第一次打擊的畫面後，便離席前往另一場會議，後來才得知後續發展。

他說：「我看了第一次打擊的直播。我們在戰爭部有很多事要做，所以我沒留下來繼續觀看…而是去參加另一場會議。」

赫格塞斯表示，幾小時後，他才得知布萊德雷上將下令展開第2次打擊。

赫格塞斯說：「布萊德雷上將做出了正確的決定，最終擊沉這艘船並消除了威脅。」

兩名美國官員向記者表示，赫格塞斯下令對運毒船進行致命打擊，包括這起事件中的船隻，是川普政府更大規模反毒行動的一環，將涉嫌販毒者與恐怖分子等同視之，儘管許多法律專家對此抱持反對態度。

然而，這些官員並未證實赫格塞斯是否參與有關當天第2次打擊行動的決策過程。他們說，行動的決策權已經交給布萊德雷。

白宮昨天表示，布萊德雷有權執行第2次打擊，赫格塞斯今天也再次強調這點。

他說：「我們支持他（布萊德雷）。」

當被問到在美軍執行第一次打擊後，是否看到有人生還，赫格塞斯說，「我沒看到倖存者」。

他說：「那艘船已經著火…這就是所謂的戰爭迷霧。」

川普今天也大致表達支持，但他說自己當時並不知道有第2次打擊行動。他11月30日在總統專機「空軍一號」（Air Force One）上對記者說，「我不會希望那樣做，不需要第2次打擊行動」。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885