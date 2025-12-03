美國終止電動車獨享特例 高乘載車道豁免權失效

快訊

中央社／ 洛杉磯2日專電

隨著美國電動車普及，一項實施25年的優惠近日走入歷史。過去電動車只要領有政府核發的貼紙，即便一人開車也能走高乘載車道，如今各州自9月起陸續終止這項措施。

聯邦政府在2000年代初制訂交通法規，鼓勵低排放與替代能源車輛，允許未達乘載人數的車輛使用「高乘載車道」（HOV）。這項法規的國會授權於今年9月30日到期，13個曾提供豁免的州陸續終止相關措施。

加州是全美電動車最多的州，核發超過50萬張豁免貼紙。國會授權到期後，加州政府提供60天緩衝期，12月1日起撤銷對電動車駕駛的這項禮遇。

加州高乘載車道通常規定車內須有2人以上，違者最高可罰490美元（約新台幣1萬5000元）。

過去電動車尚未普及，美國政府除了推出購車補助、抵稅等獎勵措施，也以減少通勤時間作為誘因，讓電動車即使一人駕駛也能使用高乘載車道。

隨著電動車逐漸普及，美國能源部統計，電動車在2024年新車銷售占比首次突破10%。越來越多單人駕駛的電動車進入高乘載車道，使原本促進共乘、降低車流的設計逐漸失去效果；在聯邦授權到期後，各州也陸續回復原有的乘載規定。

