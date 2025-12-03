兩國緊張關係緩和 川普和巴西總統通話
美國總統川普2日表示，他與巴西總統魯拉通話，兩人討論到貿易，以及兩國如何共同合作打擊組織犯罪等議題；川普說，他與魯拉在聯合國見面，為兩國領袖未來很好的對話和協議鋪建立平台，川普說，他期待很快與魯拉見面。
川普因不滿巴西依法調查前總統波索納洛，8月初宣布對巴西進口產品加徵40%關稅，將總關稅稅率提高到50%，不過川普日前宣布撤回對巴西的懲罰性關稅，顯示兩國緊張關係放緩。
川普2日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文表示，他與魯拉有非常多產的通話，兩人針對貿易、共同合作打擊組織犯罪、美國對多名巴西顯要人物的制裁、關稅和其他議題交換意見。
川普說，他先前與魯拉在聯合國會面、建立關係，認為該會面為兩人未來非常好的對話和協議鋪墊出平台；川普說，他期待很快與魯拉見面和對話。川普表示，兩人新建立的夥伴關係將會帶來很好的成果。
