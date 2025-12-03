保障美國AI優勢 美學者：應禁止H200晶片輸中

美方日前傳出正就是否允許輝達向中國出售H200人工智慧（AI）晶片展開初步討論，不過胡佛研究所（Hoover Institution）客座研究員查布拉（Tarun Chhabra）認為說，應該禁制出口H200晶片給中國；也有專家認為說，中國華為之所以現在還無法生產出可以與輝達競爭的晶片，正是因為第一任川普政府所做的出口管制。

美國聯邦參議院外交委員會之下的東亞、太平洋及國際網絡安全政策小組委員會2日針對「反制中國對美國AI領導地位的挑戰」舉行聽證會。

華盛頓智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）渥華尼人工智慧中心（Wadhwani AI Center）主任艾倫（Gregory Allen）認為說，如果美國沒有對晶片實施出口管制，世界上最大的數據中心，以及最優秀的人工智慧模型一定是來自於中國。

艾倫表示，美國只有繼續維持晶片出口管制的政策，並且補強必要的漏洞，才有機會繼續維持在AI產業上的優勢。

查布拉表示，美國必須繼續延長其領導地位，尤其他預期功能強大，足以改變社會各層面的人工智慧系統將在接下來幾年問世；查布拉認為說，除非美國放棄自己的優勢，否則中國仍無法大規模生產具有競爭力的晶片，「我們不該讓中國共產黨在AI領域上追上來」。

查布拉認為說，取得先進人工智慧晶片和生產高端晶片的設備是中國迎頭趕上美國的最大要素，如果美國放棄這個咽喉點，就輸掉了AI競賽，進而在國家安全、成長和創新之上輸給中國。

查布拉建議說，美國應該強化先進晶片的出口管制，他樂見川普政府把Blackwell晶片從談判桌上拿下，並認為，川普政府也應該禁制出口H200晶片給中國。

彭博資訊日前引述知情人士報導，川普的團隊近日就Ｈ200晶片是否輸往中國進行內部討論，但目前尚未作出最終決定，而且完全有可能只停留在內部辯論階段，最終不會走到核發出口許可。

艾倫認為說，輝達之所以能在中國市場中擊敗華為，正是因為輝達受到美國出口管制的保護；他也認為說，華為之所以還無法生產可以與輝達競爭的晶片，是因為第一任川普政府針對晶片和生產晶片的設備實施出口管制。

艾倫也說，晶片的生產設備是重點，指華為有能力設計相當不錯的晶片，卻無法生產製造這些晶片，全因為華為沒有辦法取得生產設備。