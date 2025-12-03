快訊

中工讓出一席董事 牽涉威京與寶佳「共治或接手」戰略

中職／林書逸有望換上藍色球衣？悍將球團曝：已有鎖定人選、有消息將公布

孩子因一匹馬變專注 日本動物輔助治療讓幼教師感動

比爾蓋茲創立的新型核能公司 即將開始建造反應爐

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
泰拉能源（TerraPower）執行長李維斯克（Chris Levesque）。 美聯社
泰拉能源（TerraPower）執行長李維斯克（Chris Levesque）。 美聯社

比爾蓋茲創立的核能公司泰拉能源（TerraPower）計劃明年第2季之前，就可以開始在美國懷俄明州興建新一代核子反應爐，因為該公司提前六個月完成關鍵的監管審核程序。

泰拉能源執行長李維斯克（Chris Levesque）周二（2日）表示，公司預期美國核能管制委員會（NRC）將在明年2月前核發一座345 MW核反應爐的建造許可。相關單位已於周一完成反應爐的安全審查，環境影響評估則是在10月已經通過。

隨著美國總統川普努力推動核能的更廣泛部署，泰拉能源這次核反應爐建造申請，審核速度比預期更快。川普挺核能，以因應電力需求暴增。他施壓NRC精簡核准流程；以往這些審核程序，被業界普遍視為最主要瓶頸。

李維斯克說：「這是重大的綠燈訊號。我們預計明年初就會看到實際建設的開始。」

泰拉能源是一波新興先進反應爐公司的其中一家，去年年中開始建造電廠中的非核能部分設施，預計2031年投入商業運轉。

批評者對核電廠加速審核表達了關切。美國科學家關懷聯盟（Union of Concerned Scientists）核能安全主管萊曼就認為，NRC能在如此短的時間內完成審查，「唯一的辦法就是將重大且未解決的安全問題，掃到地毯底下，或是放到以後再考量」。

美國 核能 反應爐

延伸閱讀

內向者其實低估了社交的快樂？研究揭示：偶爾外向 反而更幸福

「做自己」不好嗎？專家點破迷思：內向者容易自我設限 人必須偶爾假裝外向

紀錄片導演萊納．維爾德談「雙向性格」：其實每個內向的人 都藏著三成外向的自己

梅克爾、比爾蓋茲到威廉王子：心理學揭露內向者其實分成「4大類型」

相關新聞

影／川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

美國總統川普2日在內閣會議上發表一段充滿仇外情緒的談話，將索馬利亞移民稱為「垃圾」，並表示他們應被送回老家。

浣熊「黑色星期五」闖酒類商店醉倒廁所 遭「拘留醒酒」後再野放

美國維吉尼亞州愛許蘭（Ashland, VA）一家酒類商店在「黑色星期五」上演一起令人哭笑不得的事件，一隻醉醺醺的浣熊疑...

兩國緊張關係緩和 川普和巴西總統通話

美國總統川普2日表示，他與巴西總統魯拉通話，兩人討論到貿易，以及兩國如何共同合作打擊組織犯罪等議題；川普說，他與魯拉在聯...

保障美國AI優勢 美學者：應禁止H200晶片輸中

美方日前傳出正就是否允許輝達向中國出售H200人工智慧（AI）晶片展開初步討論，不過胡佛研究所（Hoover Insti...

我沒看到！美軍擊沉運毒船再補刀炸死倖存者 防長以「戰爭迷霧」辯護

華盛頓郵報日前披露，美軍9月首度以打擊毒品之名，於加勒比海擊沉疑似運毒船隻時，監督此次行動的布拉德利將軍（Frank B...

億萬富翁戴爾夫婦豪捐近2千億元 助2500萬名美國兒童啟動「川普帳戶」

戴爾科技創辦人兼執行長、億萬富翁戴爾與妻子蘇珊（Michael and Susan Dell）2日承諾捐贈62.5億美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。