億萬富翁戴爾夫婦豪捐近2千億元 助2500萬名美國兒童啟動「川普帳戶」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
億萬富翁戴爾（左起）、妻子蘇珊與美國總統川普2日在白宮羅斯福廳，為兒童「川普帳戶」舉行記者會。美聯社
億萬富翁戴爾（左起）、妻子蘇珊與美國總統川普2日在白宮羅斯福廳，為兒童「川普帳戶」舉行記者會。美聯社

戴爾科技創辦人兼執行長、億萬富翁戴爾與妻子蘇珊（Michael and Susan Dell）2日承諾捐贈62.5億美元（新台幣約1980億元），為全美2500萬名10歲以下兒童提供誘因，鼓勵他們申請美國總統川普稅收與支出法案中新設立的兒童投資帳戶

衛報報導，戴爾夫婦的捐款規模空前，過去25年極少有單筆慈善捐款超過10億美元（約台幣317億元），更罕見出現數十億美元的個案。戴爾夫婦在「慈善星期二」（Giving Tuesday）宣布捐款，稱其為美國兒童領域史上最大筆個人捐贈。另一特殊之處在於，這筆錢將透過由美國財政部設立、並由私人公司管理的投資帳戶運作。

這項計畫被稱為「川普帳戶」（Trump Account），尚未正式推出，但已於7月4日隨川普簽署法案入法。川普政府先前已表示，計畫為2025年至2028年間出生的每名兒童向其「川普帳戶」存入1000美元（約台幣31690元），帳戶內的資金必須投資於指數基金，以追蹤整體股市表現。

在戴爾夫婦宣布捐款的數小時後，川普於白宮舉行的記者會上表示：「你可以說，川普帳戶將是第一個真正屬於每位美國兒童的信託基金，允許家庭成員、雇主、企業以及慷慨的捐助者投入資金，使其投資並增值。」他接著說：「投資將被投入，而這筆投資將持續增值。我們希望如此，對吧？我們希望，但是會的。」他還表示將親自向川普帳戶捐款。

根據富比士估計，戴爾的身家為1480億美元（約台幣4兆6901億元）。他表示，已與其他「富有的美國人」商談，希望他們也能共襄盛舉，並說：「我們的捐款將涵蓋大多數10歲以下，但不包含在聯邦計畫中的兒童，也就是0至2歲的孩子。」

戴爾夫婦將透過他們的捐款，向每位符合資格的兒童投資帳戶存入250美元（約台幣7922元），而其他孩子的家庭則需自行決定是否存入資金。當孩子年滿18歲時，他們可提取帳戶資金，用於教育、購屋或創業。美國財政部計畫於2026年7月4日啟動這些帳戶。戴爾表示，他們希望藉此紀念美國獨立250周年。

戴爾夫婦希望，他們的捐款能鼓勵家庭申領帳戶，並自行投入更多資金，即使是小額，也能隨著時間與股市一起成長。

