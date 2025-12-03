委內瑞拉「應美國要求」 恢復遣返移民班機入境

快訊

中央社／ 卡拉卡斯2日綜合外電報導
委內瑞拉總統馬杜洛。（路透）
委內瑞拉今天宣布，已重新授權載運遭美國遣返移民的班機入境。數天前，因應美國總統川普要求將委國空域視為「關閉」，委內瑞拉一度暫停這些航班入境。

委內瑞拉交通部發布聲明指出，航空當局「接獲美國政府要求恢復將委內瑞拉移民從該國遣返回委內瑞拉的航班」，聲明還說「奉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）指示，此事已獲得授權」。

法新社報導，川普已加強對委國施壓，指控馬杜洛政府是販毒集團，並對委國沿海船隻進行軍事打擊；華府稱這些船隻載運毒品。

委內瑞拉左翼領導人馬杜洛則指控華府以毒品販運為藉口，意圖在卡拉卡斯「強行推動政權更迭」，並在外界對美國進一步軍事行動的憂慮日增之際，拒絕接受他所謂「奴隸的和平」。

美國在加勒比海地區針對疑似販毒船隻長達數月的行動，至今已造成超過80人喪生，國際專家警告，這些打擊行動在國際法下很可能是非法行為。

儘管危機當前，將移民從美國遣返回委內瑞拉的航班先前仍持續進行，直到川普揚言關閉委內瑞拉空域為止。

交通部表示，一架新班機已獲准於明天在委內瑞拉降落。

卡拉卡斯當局11月29日表示：「迄今為止，已執行75架次航班，遣返了1萬3956人。」

馬杜洛 美國 委內瑞拉

