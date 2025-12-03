川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

白宮表示，美國總統2日簽署一項法律，強制美國國務院審查美國與台灣交往的指導方針。

根據此前新聞，這項「台灣保證實施法案」要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制，已於5月在眾議院過關，11日18日經美國聯邦參議院無異議通過，送交總統川普簽簽字。

「台灣保證實施法案」由共和黨眾議員華格納、已故民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平今年2月共同提出。彭博資訊報導，國務院至少每5年進行一次審查。華格納則表示，這項立法「表明我們堅定反對中國共產黨危險的區域主導企圖」。

My Taiwan Assurance Implementation Act just passed the Senate and will now head to the White House to become law.



This is critical legislation that strengthens our relationship with Taiwan and sends the message that we stand strong against the Chinese Communist Party’s… — Ann Wagner (@RepAnnWagner) 2025年11月19日

美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，「台灣保證實施法案」的核心精神，在於打破這些限制。

2021年1月，時任美國國務卿龐培歐卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。