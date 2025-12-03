快訊

川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

「雄獅部隊」女士官、人事官偽造BMI值 各自「為留營」理由曝

聽新聞
0:00 / 0:00

川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2日在白宮舉行的內閣會議。法新社
美國總統川普2日在白宮舉行的內閣會議。法新社

白宮表示，美國總統2日簽署一項法律，強制美國國務院審查美國與台灣交往的指導方針。

根據此前新聞，這項「台灣保證實施法案」要求國務院定期檢視並更新與台灣交往的相關規範，並提出計畫以解除目前仍存的限制，已於5月在眾議院過關，11日18日經美國聯邦參議院無異議通過，送交總統川普簽簽字。

「台灣保證實施法案」由共和黨眾議員華格納、已故民主黨眾議員康諾里、民主黨眾議員劉雲平今年2月共同提出。彭博資訊報導，國務院至少每5年進行一次審查。華格納則表示，這項立法「表明我們堅定反對中國共產黨危險的區域主導企圖」。

美國與中華民國斷交以來，國務院制定文件規範美國外交、軍事與其他官員和台灣官員互動的種種「紅線」，「台灣保證實施法案」的核心精神，在於打破這些限制。

2021年1月，時任美國國務卿龐培歐卸任前夕，宣布取消美國政府對台政策自我施加的限制，廢除所有對台聯繫準則。拜登政府上任後恢復準則，但放寬雙邊交往，允許美國官員常態性在聯邦機構接待台灣官員，也能前往駐美代表處會晤台灣官員。

美國 眾議員 國務院

延伸閱讀

深化美台關係！川普簽法案 美須定期檢討對台準則 鬆綁自我設限

川普先說明年初再提名Fed新主席 接著稱讚哈塞特是「可能」人選

前白宮官員：川普盼達貿易協議 習趁機施壓台灣議題

川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

相關新聞

影／川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

美國總統川普2日在內閣會議上發表一段充滿仇外情緒的談話，將索馬利亞移民稱為「垃圾」，並表示他們應被送回老家。

美俄談判烏克蘭和平計畫未達協議 普亭嗆「若歐洲挑戰就開戰」

華爾街日報報導，美俄2日在莫斯科就烏克蘭和平計畫進行磋商，俄羅斯總統普亭與美國特使威科夫、美國總統川普女婿庫許納會晤5小...

川普質疑宏都拉斯選舉公平 當局人工計票確保透明

宏都拉斯選舉當局今天呼籲民眾保持冷靜，並緊急設法解決系統故障，這次故障導致總統大選約20%的選票尚未計算，美國總統川普則...

川普簽字！美國「台灣保證實施法案」正式生效

白宮表示，美國總統2日簽署一項法律，強制美國國務院審查美國與台灣交往的指導方針。

深化美台關係！川普簽法案美須定期檢討對台準則 鬆綁自我設限

美國白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）周二簽署一項法案，要求美國國務院重新審視美台往來準則。國務院必須定...

川普先說明年初再提名Fed新主席 接著稱讚哈塞特是「可能」人選

美國總統川普周二（2日）先是表示，打算明年初再宣布聯準會（Fed）新任主席的提名人選。不久後又暗示國家經濟委員會主任哈塞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。