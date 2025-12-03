深化美台關係！川普簽法案美須定期檢討對台準則 鬆綁自我設限

美國白宮表示，美國總統川普（Donald Trump）周二簽署一項法案，要求美國國務院重新審視美台往來準則。國務院必須定期提交評估報告，至少每五年一次，檢討相關準則如何深化美台關係，並須指出有哪些機會可解除美方對美台接觸的自我設限。此舉背景是，外界愈來愈擔心中國大陸可能對台灣採取行動。

提案的共和黨籍密蘇里州聯邦眾議員華格納（Ann Wagner）表示，這項立法「傳達了一個訊息，那就是我們將堅定抵抗中共試圖主宰這個區域的危險行為」。

在川普簽署此案之前，他上周曾與中國國家主席習近平通話。習近平重申，實現兩岸統一是中國的核心議題。而更早之前，日相高市早苗發表的「台灣有事」論引發北京強烈不滿。