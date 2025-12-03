川普先說明年初再提名Fed新主席 接著稱讚哈塞特是「可能」人選

快訊

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
美國總統川普2日在白宮舉行內閣會議。美聯社
美國總統川普周二（2日）先是表示，打算明年初再宣布聯準會（Fed）新任主席的提名人選。不久後又暗示國家經濟委員會主任哈塞特可能就是他選中的人，加劇市場對誰是現任主席鮑爾接班人的揣測。

川普周二在白宮舉行的內閣會議上說：「我們可能在明年初宣布由誰來擔任聯準會的新主席」。

知情人士上周向彭博新聞透露，哈塞特被總統的顧問和盟友視為領先者。川普在周二內閣會議後，參加一場哈塞特也在場的活動時，認可了這個說法。

川普說，「我猜一位可能的聯準會主席也在這裡」，「我不知道誰可以說『可能』這個詞。我可以告訴你們，他是一位受尊敬的人。謝謝你，凱文（哈塞特的名字）」。

川普對聯準會主席提名的最新說法，提供了更清晰的時間表。負責遴選作業的財政部長貝森特先前曾表示，白宮可能會在耶誕節前後公布聯準會新主席人選。

總統周二提到，他與貝森特、商務部長盧特尼克協商考慮了約10位候選人，但現在「我們已經減到一位了」。

不過，眾所周知，川普常常做出令人意料的人事與政策決定，這意味著只要一天不宣布，就談不上塵埃落定。其他入圍者還包括現任Fed理事沃勒、鮑曼，前任理事華許，以及貝萊德高階主管李德。

過去數月來，川普一直施壓聯準會降息，提名接替鮑爾的新人選，將使總統獲得迄今最大機會來重塑這個央行。川普批評鮑爾推動降息過於緩慢、謹慎，他暗示，自己預期繼任者更有力地推動降息。川普周二又再重複對鮑爾的批評，說鮑爾是「一頭固執的牛，不太喜歡你們的總統」。

無論川普提名何人接替鮑爾，人選都還需要參議院確認才能成為主席。如果人選來自目前的聯準會體系之外，那麼他需要具有Fed理事身分，Fed理事任期14年、預定明年2月1日開始。

