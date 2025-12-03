影／川普點名索馬利亞移民「只會抱怨的垃圾」 應該滾回老家解決問題

美國總統川普2日在內閣會議上發表一段充滿仇外情緒的談話，將索馬利亞移民稱為「垃圾」，並表示他們應被送回老家。

衛報與華爾街日報報導，川普猛烈抨擊索馬利亞人，以及來自索馬利亞、現為美國公民的聯邦眾議員歐瑪（Ilhan Omar），稱索馬利亞「很臭」，而且「不好是有原因的」。

他說：「他們毫無貢獻，說實話，我不想讓他們留在我們國家。」川普並稱歐瑪為「垃圾，她的朋友也是垃圾」，還說：「我們正處於關鍵時刻，如果我們繼續把垃圾接納到國內，我們將走上錯誤的道路。」

川普還夾帶粗口表示：「這些人除了抱怨什麼都不做。他們抱怨，而從他們來的地方一無所有……當他們來自地獄，只會抱怨，除此之外什麼都不做，只會一直抱怨咒罵。我們不想讓他們留在國內，讓他們滾回老家去解決問題吧。」

🚨 HOLY CRAP! President Trump calls Somalians and 3rd worlders "GARBAGE" who do "nothing but B*TCH"



"We keep taking in GARBAGE to our country. Ilhan Omar is GARBAGE. Her friends are garbage...these people come from hell, complain, and do nothing but B*TCH."



"WE DON'T WANT 'EM!… pic.twitter.com/TCIoEOFLoS — Eric Daugherty (@EricLDaugh) December 2, 2025

歐瑪在「X」引用記者發布的內閣會議畫面，並且寫道，川普「對我的執著很詭異，我希望他能得到他迫切需要的協助。」