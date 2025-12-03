前白宮官員：川普盼達貿易協議 習趁機施壓台灣議題

美中領導人繼10月底在韓國舉行峰會後，上周再度通話。前白宮官員今天分析，美國總統川普希望和中國達成貿易協議之際，北京正把握機會試圖迫使華府在台灣政策上做出某種改變，這是她接下來會持續觀察的紅色警訊指標。

川普（Donald Trump）上周和中國國家主席習近平通話後發文表示，兩人進行「非常好的電話通話」，討論了包括俄羅斯與烏克蘭、芬太尼、黃豆和其他農產品等議題，他將於明年4月訪問北京，也邀請習近平明年稍晚赴美訪問。

川普針對川習通話的發文內容未提及台灣，不過，中國官媒報導，雙方談到台灣議題與俄烏戰爭議題，習近平向川普闡明中方在台灣議題上的原則立場，美方則理解台灣議題對於中國的重要性。

曾在拜登政府任內擔任白宮國家安全會議東亞暨大洋洲事務資深主任的芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）今天在華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）一場座談會上回應有關美中互動的提問表示，最大的紅色警訊指標就是有任何跡象顯示川普正準備在台灣議題上退讓或以某種方式修改美國長期立場，以換取和中國達成貿易協議和一趟正面的北京訪問，又或者他可能在訪問北京期間做出這樣的立場調整。

現為戰略諮詢公司「亞洲集團」（Asia Group）合夥人的芮普胡伯表示，川習兩人於韓國釜山會面之前，曾有傳聞指川普可能在考慮修改美方立場，由目前的「不支持」台灣獨立，改為「反對」台灣獨立。

川習雙邊會後，川普受訪表示，會中沒有提到台灣議題，相關內容未被討論。芮普胡伯指出，川習上周通話時，台灣似乎是核心議題之一，習近平向川普強調台灣議題的解決對他而言，「是國際秩序中的一大部分」。

她認為，這顯示川普明顯希望和中國達成貿易協議，並盼北京之行順利且成功之際，中方正努力把握機會試圖迫使華府在台灣政策上做出某種改變，這樣的改變將打擊台灣內部士氣，並對美國同盟關係及外界對美國可信度的看法產生衝擊，就算不是大的政策改變也可能產生影響。

因此，芮普胡伯說，這是她未來幾個月會觀察的「紅色警訊指標」。

這場座談主題為「強化美國在印太地區的同盟及夥伴關係」（Strengthening US alliances and partnerships in the Indo-Pacific），與談人除了芮普胡伯，還包括布魯金斯研究所外交政策研究主任歐漢倫（Michael O'Hanlon）、亞洲政策研究中心主任索利斯（Mireya Solís）。

被問及歐洲在印太安全的角色，歐漢倫表示，假設發生有關台灣的危機，還不到全面戰爭，僅是中國採取某種形式的封鎖或隔離行動，他會希望看到歐洲與美國一起，對中國施加經濟反制措施，阻止中國加劇其行動。

他認為，這是歐洲在整個中國崛起問題上能發揮的最重要作用。他並不期待在台海危機中看到歐洲派出大量軍艦，但至關重要的是，「歐洲憑藉其經濟影響力，能在我們（美國）針對中國侵略台灣進行更複雜的因應措施時一起並肩而行」。