川普政府恐擴大旅遊禁令 從19國增至約30國

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
2名國民兵日前在華府遭到外籍人士槍擊，川普政府因此收緊出入境政策，針對19國國民頒布旅遊禁令；根據CBS報導指出，川普政府正考慮升級旅遊禁令擴及約30國，不過目前尚未決定禁令名單。

CNN2日報導指出，美國國土安全部長諾姆（Kristi Noem）建議將旅遊禁令名單增加30至32國；諾姆1日也在社群網路上表示，她建議美國總統川普針對每個讓殺人犯、寄生蟲和癮君子湧入美國的國家實施旅行禁令。

諾姆說，美國的先輩用血汗和對自由的堅定熱愛建國，不是讓入侵者殘殺美國的英雄、榨乾美國人辛苦賺來的稅金，或者搶奪美國人的補貼。

CBS則引述知情官員指出，旅遊禁令的調整尚在初期規畫，還沒有拍板，國家數還有可能變動。

2名隸屬美國西維吉尼亞州（West Virginia）的國民兵在接近華府白宮的法拉格特廣場附近遭到槍擊，其中20歲的貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）已傷重不治，另一名遭到槍擊的24歲沃爾夫（Andrew Wolfe）仍在搶救中。

槍手身分疑似為29歲來自阿富汗的拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal），川普政府指出，該名嫌犯是於2021年從阿富汗入境美國，其在美國滯留的身分也在拜登政府的政策之下獲得延長。

據報導，拉坎瓦爾曾在阿富汗參與美國中央情報局（CIA）支持的軍事單位，並在2021年透過拜登政府通過的「歡迎盟友」（Operation Allies Welcome）的計畫進入美國。

槍手的背景引發川普再度質疑拜登政府的移民政策，川普政府不但在第一時間無限期暫停所有與阿富汗人相關的移民申請，美國公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigration Services）也宣布針對19個關切國家，包括來自阿富汗、海地、伊朗、委內瑞拉等國持有綠卡的移民做全面性的重新審查。

川普也在社群網路「真實社群」（Truth Social）上發文，認為移民政策已損害國家進步，他將永久暫停來自所有第三世界國家的移民，以使美國系統得以全面恢復，並終止所有提供給非美國公民的聯邦福利和補貼。

