川普警告空域關閉後 委政府：美請求重啟赴委移民遣返航班

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
11月26日，一架美國東方航空（Eastern Airlines）飛機搭載被遣返的委內瑞拉移民降落在委國首都卡拉卡斯附近邁格狄亞的國際機場。法新社
11月26日，一架美國東方航空（Eastern Airlines）飛機搭載被遣返的委內瑞拉移民降落在委國首都卡拉卡斯附近邁格狄亞的國際機場。法新社

路透2日報導，委內瑞拉政府2日說，總統馬杜洛已批准一趟從美國起飛的移民遣返航班。

美國總統川普11月29日才在真實社群發文說，委國上空及周邊空域應視為關閉。此話加劇美委連月來緊張關係。委方其後對此說，川普說法等於實質喊停美國赴委移民遣返航班的計畫。

委國運輸部2日上午聲明，委國航空管理機構已收到一項美國政府請求，即恢復從美國飛往委國的移民遣返航班，並說一架從美國鳳凰城起飛的美國東方航空（Eastern Arilines）航班已獲授權，可降落在委國首都卡拉卡斯附近的邁格狄亞。

川普上周末稱委國空域應視為「完全關閉」前，遣返航班每周兩次。川普說法已在卡拉卡斯引發焦慮混亂。川普政府正在加強施壓馬杜洛政府，自9月初以來多次打擊加勒比海和東太平洋疑似運毒船，已造成逾80人死亡，還在加勒比海地區強化軍力集結。

川普11月30日受訪時曾證實，已與馬杜洛通過話，但未透露兩人討論細節。被問及委國空域「視為關閉」言論，是否意味美國對委國軍事行動迫在眉睫，川普則說，不要對此作解讀。

