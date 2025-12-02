聽新聞
落實川習會承諾？大陸發放首批「簡化版稀土出口證」加快客戶供貨
路透社今天報導引述知情人士表示，至少有3家中國稀土磁鐵生產商已獲得發放首批簡化版的出口許可證，可以加快向部分客戶供貨，從而落實美中元首峰會達成的一項重要成果。
報導說，川習會於10月底舉行後，中國開始設計以所謂「通用許可證」（general licenses）為核心的簡化版稀土許可制度。
知情人士透露，金力永磁已獲得向幾乎所有客戶出口的許可證，而寧波韻升和中科三環也獲得向部分客戶出口的許可證。這3家中國稀土磁鐵生產商都向汽車業銷售產品。
報導說，3家中國公司與中國商務部未立即回應媒體提問。
報導指出，引入新的許可制度是北京正在履行與華盛頓達成協議的最新跡象。白宮先前曾將通用許可證比喻為中國稀土出口管制措施的終結。
儘管中國對新許可證的公開表態不多，但是報導表示，新許可證將作為對現有許可制度的補充，有效期為一年，並允許更大規模的出口。
中國4月首度實施的現行許可制度，企業每次出貨都必須從北京取得許可證，這項流程造成全球客戶嚴重的運輸瓶頸。
知情人士表示，目前只有大型稀土公司有資格申請通用許可證，如果這一制度取得成功，申請資格將會擴大。
