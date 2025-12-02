韓美外交高層會談 韓媒：兩方論調出現差異

韓國外交部第一次官朴潤柱今天與美國副國務卿藍道進行共同事實清單出爐後首次高層會談，不過相較於韓方著重於核潛艦等議題，美方更著重於韓國的投資，兩邊論調出現差異。

韓聯社今天報導，美國商務部長盧特尼克（HowardLutnick）在社群平台X發布聲明表示，對韓國進口商品包括汽車的關稅稅率將追溯至11月1日降至15%。

朴潤柱今天在華盛頓會晤藍道（ChristopherLandau），討論共同事實清單（Joint Fact Sheet）履行問題。韓國總統李在明與美國總統川普於10月29日在慶州會談後，韓美於11月14日整理出相關協議內容並公布共同事實清單。

協議核心內容包括韓國以3500億美元規模投資為條件，美國下調對韓國汽車等關稅，並支持或批准韓國的鈾濃縮、用後核燃料再處理與核動力潛艦。這次兩名次官朴潤柱、藍道在約40分鐘協商中，集中於協議所需的實務性對話。

根據韓國外交部新聞稿，兩名次官同意為了迅速且確實地執行核能、造船、核動力潛艦等主要領域的後續措施，會盡快啟動各領域的實務協議機制。

朴潤柱特別要求，應盡快啟動韓美之間針對韓國民間鈾濃縮及用後核燃料再處理的協議程序。兩名次官也同意為使韓美能正式展開核動力潛艦及造船合作相關協議而共同努力。

不過韓聯社報導指出，美國務院的新聞稿中並未提及鈾濃縮或核動力潛艦，雖然介紹會談內容的各自新聞稿不會逐字都一致是常見現象，但若雙方關注點不同，各項議題的推進速度可能出現差異。

根據美國務院說法，藍道在會談中表示，「歡迎韓國在造船業等核心戰略領域對美國製造業做出前所未有的投資承諾」。他並強調，「韓國的投資對美國的再工業化努力有重大貢獻」。

報導指出，在落實韓美協議方面，美方主要關注點在於韓國對美投資，以及藉此重建美國製造業；而韓方強調的鈾濃縮、用後核燃料再處理及核動力潛艦，均屬敏感議題，加上美國內部可能需大量協調及修改相關規定，若川普政府沒有強烈意志，有難以推動的憂慮。

韓國外交界認為，這些議題必然需要大量時間與努力，期間若川普卸任，可能會不了了之，因此必須在初期加快速度，推進到下一屆美國政府無法逆轉的程度。

許多戰略家分析，美方所說的韓美同盟現代化，主要是指強化南韓對北韓的遏制力，同時讓駐韓美軍能更集中於中國威脅。而韓國雖積極參與相關討論，但也不得不意識到其中牽涉中國的敏感性。