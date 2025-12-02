快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

紐時：川普政府百億公帑押注私企 是戰略投資還是利益輸送？

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國總統川普。路透
美國總統川普。路透

美國川普政府正以罕見速度、大手筆買下多家具戰略重要性的私人企業股權，半年內已動用逾100億美元公帑，投資範圍涵蓋鋼鐵、礦產、核能及半導體等至少九家公司。此舉號稱要強化戰略產業自主、降低對外國的依賴，卻也讓外界擔心滋生偏袒與腐敗，而且若投資失利，最終承擔損失的將是納稅人。

紐約時報分析指出，這些交易多為少數股權或未來購股選擇權，且集中在10月與11月完成，規模與速度都是近代美國罕見。儘管白宮辯護這是保障國家與經濟安全的必要手段，並稱將帶動民間投資，但許多受助企業正面臨財務困境，需要數年才能轉虧為盈。

哥倫比亞大學研究員、前白宮官員Aaron Bartnick質疑，政府入股是否真能填補國安漏洞，並替納稅人帶來回報。他說：「缺乏清晰戰略，這些投資就有可能淪為偏袒自己人、排擠對手的專斷決定」。

保守派智庫American Compass顧問Daniel Kishi則認為，反對政府介入的理由不成立，因為市場已被中國的補貼與壟斷扭曲，美國必須有因應之道。

相比於金融危機時，美國政府為防止系統性風險而入股通用汽車、克萊斯勒與保險業巨擘AIG，川普團隊則以更具機會主義的方式主動出擊。

川普的第一筆大交易是今年6月以「黃金股」交換批准日本新日鐵收購美國鋼鐵（U.S. Steel）。其後，國防部以4億美元入股稀土企業MP Materials；商務部成為英特爾的最大股東。而川普本人隨後買入英特爾公司債，引發利益衝突的爭議。

川普政府10月至11月又密集投資多家稀土與核能企業，包括取得入股核能公司西屋（Westinghouse）8%股權的選項，以及向北卡稀土新創Vulcan Elements投入6.7億美元的聯邦資金，以協助提升年產能由目前的10噸增至1萬噸。該公司部分投資者來自川普家族相關基金。

智庫學者批評，川普政府的投資案往往短短數周便敲定，與拜登政府時期審查補助對象時緩慢嚴謹的風格形成對比。布魯金斯學會專家Darrell M. West直言，多項投資幾未嚴格審查，且都涉及高風險產業，讓納稅人面臨虧損風險。

延伸閱讀

川普將與國安官員開會 商討委內瑞拉議題

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題 美特使將赴俄會普丁

川普：選定Fed下任主席 熱門人選哈塞特讚揚市場反應正面

CNN：川普將召開會議 討論對委內瑞拉下一步行動

相關新聞

涉侵權與安全疑慮 美德州檢察長查中資快時尚Shein

美國德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）今天表示，正對中資快時尚電商平台Shein展開調查，以釐清這間公司是否違反...

紐時：川普政府百億公帑押注私企 是戰略投資還是利益輸送？

美國川普政府正以罕見速度、大手筆買下多家具戰略重要性的私人企業股權，半年內已動用逾100億美元公帑，投資範圍涵蓋鋼鐵、礦...

半年內2次健康檢查 川普健康狀況良好

美國總統川普在10月接受磁力共振掃描（MRI），但遲遲未公布結果，白宮1日公布檢查結果的概要，總統專屬醫師巴巴貝拉（Se...

美國民兵遇槍擊後 川普政府擬長期暫停庇護審查

一名阿富汗籍男子近日涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵（NationalGuard）、造成一人喪命後，美國總統川普今天表示，他的...

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

日本筑波大學名譽教授、中國問題研究所所長遠藤譽12月1日發表文章指出，美國總統川普重返白宮至今，完全未再動用「總統撥款權...

紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人

數百名示威者近日於曼哈頓華埠試圖阻撓移民及海關執法局(ICE)行動，開展抗議並與警方爆發衝突後，移民維權組織於11月30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。