快訊

跨區就學／北北基逾9成可讀公校 為何高中校長疾呼減招

中國海警將日本漁船驅離釣魚台 日巡邏船要求陸駛離領海

英國敲定輸美藥品享「0%關稅」 交換條件曝光

川普接受MRI檢查引關切 醫師：心血管健康極佳

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）不久前在未公開行程下前往醫院接受核磁共振（MRI）檢查，再度引發外界對他健康狀況的關切。不過，白宮醫師表示，這項檢查結果顯示川普心血管健康「極佳」。

新社報導，川普將於明年6月滿80歲，長久以來僅有限度地公開自身健康資訊，屢遭外界批評。他今年10月10日突然造訪華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed medical center），由於這不是例行年度健檢，因而引發各界臆測。

然而，白宮公布的備忘錄指出，川普的醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，這次高階影像檢查純屬預防性質，主要為「及早發現問題、確認整體健康，並確保總統長期保持活力」。

巴巴貝拉指出：「整體而言，川普的心血管系統顯示極佳的健康狀況，腹部影像也完全正常，所有主要器官均相當健康且血液供應充足。」

MRI常用於檢測腫瘤、中風及多發性硬化症等嚴重疾病，也可偵測肌肉撕裂或發炎等較輕微問題。

川普1月成為美國史上宣誓就職時年紀最大的總統，過去幾週，在媒體追問下，他多次避答10月就醫目的，並請記者詢問他的醫療團隊。

川普第2個總統任期期間右手屢次出現瘀青，偶爾還以化妝品遮掩。白宮解釋，瘀青可能與川普服用阿斯匹靈有關，作為「標準」心血管保健作為的一環。

今夏，川普政府透露總統曾因下肢腫脹就醫，經診斷為慢性靜脈功能不全。慢性靜脈功能不全是常見疾病，由於靜脈瓣膜受損導致血液滯留，引發下肢腫脹、抽筋及皮膚病變等症狀。這種症狀可透過藥物或針對性治療加以控制。

延伸閱讀

川普公開介選有用！宏都拉斯總統選舉情勢最後4天驟變 開票結果超拉鋸

川普將與國安官員開會 商討委內瑞拉議題

澤倫斯基盼與川普談關鍵議題 美特使將赴俄會普丁

川普：選定Fed下任主席 熱門人選哈塞特讚揚市場反應正面

相關新聞

涉侵權與安全疑慮 美德州檢察長查中資快時尚Shein

美國德州檢察長派克斯頓（Ken Paxton）今天表示，正對中資快時尚電商平台Shein展開調查，以釐清這間公司是否違反...

紐時：川普政府百億公帑押注私企 是戰略投資還是利益輸送？

美國川普政府正以罕見速度、大手筆買下多家具戰略重要性的私人企業股權，半年內已動用逾100億美元公帑，投資範圍涵蓋鋼鐵、礦...

半年內2次健康檢查 川普健康狀況良好

美國總統川普在10月接受磁力共振掃描（MRI），但遲遲未公布結果，白宮1日公布檢查結果的概要，總統專屬醫師巴巴貝拉（Se...

美國民兵遇槍擊後 川普政府擬長期暫停庇護審查

一名阿富汗籍男子近日涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵（NationalGuard）、造成一人喪命後，美國總統川普今天表示，他的...

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

日本筑波大學名譽教授、中國問題研究所所長遠藤譽12月1日發表文章指出，美國總統川普重返白宮至今，完全未再動用「總統撥款權...

紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人

數百名示威者近日於曼哈頓華埠試圖阻撓移民及海關執法局(ICE)行動，開展抗議並與警方爆發衝突後，移民維權組織於11月30...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。