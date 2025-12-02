川普接受MRI檢查引關切 醫師：心血管健康極佳

美國總統川普（Donald Trump）不久前在未公開行程下前往醫院接受核磁共振（MRI）檢查，再度引發外界對他健康狀況的關切。不過，白宮醫師表示，這項檢查結果顯示川普心血管健康「極佳」。

新社報導，川普將於明年6月滿80歲，長久以來僅有限度地公開自身健康資訊，屢遭外界批評。他今年10月10日突然造訪華特里德國家軍事醫學中心（Walter Reed medical center），由於這不是例行年度健檢，因而引發各界臆測。

然而，白宮公布的備忘錄指出，川普的醫師巴巴貝拉（Sean Barbabella）表示，這次高階影像檢查純屬預防性質，主要為「及早發現問題、確認整體健康，並確保總統長期保持活力」。

巴巴貝拉指出：「整體而言，川普的心血管系統顯示極佳的健康狀況，腹部影像也完全正常，所有主要器官均相當健康且血液供應充足。」

MRI常用於檢測腫瘤、中風及多發性硬化症等嚴重疾病，也可偵測肌肉撕裂或發炎等較輕微問題。

川普1月成為美國史上宣誓就職時年紀最大的總統，過去幾週，在媒體追問下，他多次避答10月就醫目的，並請記者詢問他的醫療團隊。

川普第2個總統任期期間右手屢次出現瘀青，偶爾還以化妝品遮掩。白宮解釋，瘀青可能與川普服用阿斯匹靈有關，作為「標準」心血管保健作為的一環。

今夏，川普政府透露總統曾因下肢腫脹就醫，經診斷為慢性靜脈功能不全。慢性靜脈功能不全是常見疾病，由於靜脈瓣膜受損導致血液滯留，引發下肢腫脹、抽筋及皮膚病變等症狀。這種症狀可透過藥物或針對性治療加以控制。