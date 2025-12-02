比特幣暴跌 單日又27萬人爆倉 囤幣大戶Strategy緊急操作也難舒緩焦慮

比特幣進入12月再淪暴跌行情，過去24小時將近10億美元加密貨幣槓桿部位遭到強制平倉。另一方面，囤幣企業大戶Strategy宣布已建立一筆14億美元準備金，用於支應未來的股息與利息支付，藉此緩解外界擔憂該公司可能被迫出售目前規模約560億美元加密幣持倉的疑慮。

在台灣時間周二（2日）盤中，比特幣價格下跌近5%，報86,400美元，在1日紐約市場交易時段一度崩跌8%至83,824 美元，從10月初以來的跌幅接近30%。乙太幣重挫多達10%，低見2,719美元，過去七周已下跌36%。

小型、流動性較差的加密貨幣跌勢更為慘烈。一項追蹤市值前100大加密資產中後半段標的的MarketVector 指數，今年迄今已下跌近70%。

根據Coinglass數據，最近24小時，全球共有26.7萬人被爆倉 ，加密貨幣槓桿部位遭到強制平倉的總金額達到9.718億美元。

這波拋售始於10月初，當時美國總統川普揚言提高關稅，引發市場動盪，約190億美元槓桿押注被平倉。就在那之前幾天，比特幣才創下126,251美元的歷史高點。

FalconX亞太衍生品交易主管麥克諾提表示，「這是12月的風險規避式開局。現在最大擔憂是比特幣ETF的資金流入量微弱，而且缺乏逢低買盤承接。我們預期結構性逆風情勢將在本月持續。80,000美元值得關注，可能是下一關鍵支撐位。」

隨著美國股市在新的一周開盤走弱，數位資產也感受到了全球市場總體經濟變化的衝擊。在日銀總裁植田和男發出迄今最明確升息訊號後，日本股市下跌，日圓走強。

同時間，市場也擔心若加密幣繼續挫跌，囤幣企業大戶Strategy恐被迫拋售手上龐大的比特幣持倉。為舒緩疑慮，Strategy周一宣布已建立一筆14億美元準備金，用於未來的股息和利息支付。這筆由出售A類普通股所得款項設立的新準備金，將足以支付至少21個月的股息，未來也計劃在準備金中維持足夠的現金，支應未來兩年的相關支付。

儘管如此，這項聲明未能消除市場疑慮。Strategy股價周一盤中重摔12%，收盤跌幅收斂至3.3%，報每股171.42美元，自7月高點迄今累計崩跌55%。

Strategy先前一直透過反覆出售普通股來資助其比特幣累積計畫。這是具爭議的策略，不但稀釋既有股東權益，也迫使公司發行成本更高的融資工具。該公司的mNAV（市場淨值倍數：即公司市值 / 加密資產淨值） 在周一約為 1.17，引發投資人憂心該數字可能即將轉負。Strategy執行長馮黎（音譯，Phong Le）上周曾暗示，若比數果真跌破1，公司可能出售部分比特幣。

Strategy自身的軟體業務產生的自由現金流不足以支付股息或利息，而比特幣本身也不會產生股息。過去，投資人常視 Strategy積極買入比特幣為市場信心的象徵，而賣出可能代表擔憂情緒上升。