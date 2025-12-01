如何培養出高情商的孩子？ 九大心法請收下

快訊

經濟日報／ 編譯廖玉玲／綜合外電
一日之計在於晨。專家指出，孩子出門前，這一天的情緒狀況基本上就已大致底定，而關鍵在於他們是否從父母那邊感受到安全感和親密感。 路透
美國親職專家勞達（Reem Raouda）研究200多位孩子後指出，最快樂、最有韌性的孩子，是在重視親子連結、而非控制的家庭中長大的。新的一天如何開始尤其重要。每天孩子出門前，他們這一天的情緒狀況基本上就已大致底定，而關鍵在於他們踏出家門前是否就已從父母那邊感受到安全感和親密感。

CNBC報導，勞達指出，為了營造情緒安全感並支持孩子大腦的發育，養育出快樂孩子的父母有九種晨間習慣：

1. 先整理好自己

在孩子起床前，花60秒整理一下自己：不妨做幾次深呼吸，邊喝咖啡邊靜下心來，或是快速冥想一下。

孩子透過神經系統學習如何保持平靜。當父母以穩定的情緒狀態開始新的一天時，就為孩子打下良好的心理基礎。

2. 以建立連結優先，而非糾正

在詢問孩子是否該刷牙或背書包這些「正經事」前，先給他們一些眼神交流、溫暖的微笑或肢體接觸。父母傳遞的訊息應該是：孩子比這個需儘速完成一切的早晨更為重要。這種短暫的情緒協調有助調節孩子的神經系統，為合作與平靜奠定基礎。

3. 在匆忙中創造平靜的角落

融入一些能放慢節奏的小儀式，例如早餐時播放輕柔的音樂，全家人一起小聊，不看任何螢幕，或出門前進行30秒的家庭小聚。這些短暫的瞬間能教導孩子們，即使在忙碌的早晨，也能擁有平靜。

4. 尋找歡笑的時刻

即使遇到牛奶灑了、襪子不成對的情況，也要試著用幽默的方式化解，例如用滑稽的聲音說話，或分享一個只有彼此才懂的笑話。笑聲可以減輕壓力，並強化這樣一種觀念：錯誤或早晨的小意外，並不會破壞情緒的安全感。

5. 從情感層面切入

在開始一天的行程前，先了解一下孩子的感受：「你今天早上感覺怎麼樣？」或者「你今天最期待的一件事是什麼？」這些簡短的情緒檢測有助於培養情緒素養，而情緒素養是終身韌性和幸福感的最強預測因素之一。

6. 將身體接觸列為不可妥協的事項

清晨的擁抱、額頭的親吻或片刻的依偎都能釋放催產素，增強情緒安全感。每天早上選擇三個特定的時刻，無論多麼匆忙，都要停下來，有意識地與孩子進行身體上的親密接觸和關愛。這是調節孩子神經系統最快、最有效的方法之一。

7. 創造一個無螢幕的避風港

清晨起床後的前20分鐘，父母和孩子都應該遠離手機、平板和電視等電子設備。

這種數位化的界限無疑能為親子間的對話創造了空間。

8. 尊重慢的力量

孩子的生活節奏和大人不一樣，這是生理法則。不妨在早晨的過渡環節增加5分鐘，配合孩子的步調。當我們放慢動作和預期時，就能幫助調節孩子的神經系統。看似「磨蹭」的行為，往往是孩子自然的節奏：他們的大腦正以符合其發展階段的速度處理外界資訊。

9. 在告別前建立連結

不要匆匆忙忙地說一聲「我們走吧」，而是停下來好好道別：眼神交流、擁抱、安慰。然後添加一個「連接橋樑」，或者一些值得期待的事情：「我迫不及待地想聽你今晚分享你的讀書計畫」，或者「我們明天早上一起做煎餅吧」。

不要再認為每天早上都必須匆匆忙忙，或者因為孩子前一天晚上沒完成作業，這一天就全完了。重點在於營造一個安全的情感環境。即使只養成其中一項習慣，也能幫助孩子改變一整天的狀態，進而促進大腦的健康發展。

情緒 父母 安全感

