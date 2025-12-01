快訊

美國民兵遇槍擊後 川普政府擬長期暫停庇護審查

中央社／ 空軍一號機上30日綜合外電報導
西維州國民兵26日在華府街頭執勤時，遭到伏擊，一死一傷。圖為29日案發現場，華府民眾擺花致意悼念。(美聯社)
西維州國民兵26日在華府街頭執勤時，遭到伏擊，一死一傷。圖為29日案發現場，華府民眾擺花致意悼念。(美聯社)

一名阿富汗籍男子近日涉嫌於華盛頓槍擊兩名國民兵（NationalGuard）、造成一人喪命後，美國總統川普今天表示，他的政府打算「長期」暫停庇護案件審查措施。

法新社報導，川普（Donald Trump）搭乘總統專機「空軍一號」（Air Force One）時被機上媒體問及這項措施打算暫停多久，他回答說「沒有設定時限」。

美國國土安全部（DHS）表示，這項政策和華府對19國公民頒布旅行禁令的那份名單有關。

川普接著說道：「我們不想要那些人。知道原因嗎？因為他們當中許多人表現很差，不應該待在我們國家。」

11月26日華府發生槍擊案，造成20歲國民兵貝克斯特羅姆（Sarah Beckstrom）殉職、另一名國民兵情況危急。事發後川普政府宣布暫停庇護審查措施。

涉案的29歲阿富汗籍男子拉坎瓦爾（RahmanullahLakanwal）已被捕，可能面臨一級謀殺指控，檢查官指出這是預謀殺人。據媒體查閱的美國政府文件，這名嫌犯據稱是今年在川普任內獲得庇護。

美國媒體指出，拉坎瓦爾曾屬於「零號部隊」，為美國中央情報局（CIA）支持的準軍事團體，並於2021年美軍撤離阿富汗後，透過安置計畫進入美國。

川普27日表示，政府將致力於「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民，好讓美國制度能夠全面恢復。他未具體說明哪些國家屬於第三世界國家，也未解釋第三世界或「無限期暫停」的定義。他表示，這項計畫將包含前總統拜登（Joe Biden）任內核准的案件。

美國 川普 阿富汗

川普2.0無償對台軍援歸零！承諾F-16戰機交付也掛零 日學者示警1事

日本筑波大學名譽教授、中國問題研究所所長遠藤譽12月1日發表文章指出，美國總統川普重返白宮至今，完全未再動用「總統撥款權...

紐約移民聯盟華埠集會 控市警助ICE違法 促立即放人

數百名示威者近日於曼哈頓華埠試圖阻撓移民及海關執法局(ICE)行動，開展抗議並與警方爆發衝突後，移民維權組織於11月30...

貝森特：將切斷無證移民福利 預示明年度實施

財政部長貝森特(Scott Bessent)11月28日表示，他的部門正在遵照川普總統指示，切斷對非法移民的所有聯邦福利...

國民兵遭伏擊 國安部長：槍手來美後變得激進

國土安全部部長諾姆(Kristi Noem)表示，伏擊兩位國民兵的兇手拉坎瓦爾(Rahmanullah Lakanwal...

川普移民執法擴大審核 包括合法移民 重新審查規模「史無前例」

兩名西維吉尼亞州國民兵在華府街頭遭伏擊後，被捕的兇手是來自阿富汗的政庇難民；川普總統趁機進一步推動移民執法行動，原來嚴打...

