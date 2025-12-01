白宮AI「沙皇」利益衝突太明顯？川普前策士巴農也開炮

快訊

經濟日報／ 編譯陳苓／綜合外電
白宮AI事務主管薩克斯。 美聯社
白宮AI事務主管薩克斯（David Sacks）一邊擔任創投大佬， 一邊制定AI政策。對此，川普前策士巴農（Steve Bannon）痛批薩克斯涉及利益衝突，作法失控。

紐約時報報導，薩克斯從1月起在聯邦政府擔任最有利的兼差工作之一，他在華府影響矽谷政策走向，同時繼續出任矽谷投資人，他任內的行動包括：

◆替科技業同伴，提供令人訝異的白宮管道，並努力去除AI公司面臨的政府阻礙。紐時說，薩克斯替矽谷高層打開白宮大門，最知名的訪客之一是輝達執行長黃仁勳。

薩克斯在白宮會議上表示，擊敗中國大陸的最佳方法，是用美國科技淹沒世界，他致力於消除拜登時期的美國晶片出口禁令。他5月飛往中東敲定合約，要輸出50萬個美國AI晶片至阿聯。出口數量之大，讓部分白宮官員感到驚恐，擔心阿聯盟友中國能使用這些科技。這批晶片多出自輝達，分析師估計輝達最多賺進2,000億美元。

◆讓自己處於有利位置。紐時分析薩克斯的財務揭露報告發現，他有708件科技投資案，至少擁有449家AI相關公司股權，他的政策能讓這些企業直接或間接受惠。

◆紐時發現，薩克斯的公開申報文件指出，438件科技投資針對軟硬體公司，縱使這些業者宣揚自己是AI企業、提供AI服務、或公司名稱包含AI。

◆薩克斯藉由公職身分，提高自己播客節目「All-In」的名氣，並擴大業務。

川普前策士巴農（Steve Bannon）說，薩克斯是川普政府內道德衝突的最典型實例，「這些科技兄弟失控了」，「崛起的技術官僚寡頭，帶領白宮走上萬劫不復之途。」

白宮 美國 川普

