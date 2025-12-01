宏都拉斯大選初步結果曝！川普力挺的親台候選人暫領先 得票率逾30%
宏都拉斯於當地時間11月30日舉行總統大選，宏都拉斯新聞報（La Prensa）引述宏國選舉委員會（CNE）統計報導，截至當地下午5時30分（台灣時間1日早上7點），約已開出34.2%選票，獲美國總統川普支持的候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以40.6%得票率暫時領先，中間右派自由黨納斯拉亞（Salvador Nasralla）則以38.79%得票率緊追在後。
執政黨的自由與重建黨（Libre）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）目前得票率僅19.61%，落後暫居第一的阿斯夫拉將近20個百分點，在三強鼎立的選情中屈居末位。
另外，路透引述CNE報導指出，阿斯夫拉目前以34%得票率領先其他候選人。在選前的一項民調中，阿斯夫拉支持率居第二，當時落後於納斯拉亞。
現年64歲的阿斯夫拉是首都德古西加巴市前市長，他與納斯拉亞皆主張宏國與中國大陸斷交，並恢復與台灣邦交關係。
蒙卡達則強調維持與北京關係，並表示支持委內瑞拉總統馬杜洛政府。她選前暗示，若落選將不會承認結果，並稱預計30日晚間初步開票數據是「陷阱」。
