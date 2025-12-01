川普升級掃毒戰 誰受益？軍工新創喜迎百億商機

為因應毒梟與芬太尼走私這項「迫在眉睫的國安威脅」，川普政府將軍事焦點南移。此一政策轉向，使原本為傳統戰場設計的無人機、感測器與AI平台，迅速被重新包裝為打擊「毒品恐怖主義」的利器。

華爾街日報報導，這場迅速升級的毒品戰，為國防新創公司開啟龐大新市場。企業紛紛調整產品線，將旗下科技重新定位為「反毒專用武器」。

V-BAT無人機年初至今已協助海岸防衛隊攔截價值超過10億美元的毒品。Shield AI的監控無人機參與破紀錄的6萬磅古柯鹼查緝行動；Vannevar Labs運用AI追蹤跨國販毒網絡；Overwatch Imaging提供「超人視力」成像系統，用於追蹤海上目標。Epirus則取得軍方4,400萬美元合約，其新一代近距離反無人機系統預定在未來幾個月接受測試。而上市公司Palantir的資料分析平台，正協助執法單位整合海關、通訊與暗網情資，用以繪製販毒網絡圖譜並預測走私路線。

龐大商機也吸引國際業者。杜拜的Rakia集團在美國設立子公司，推銷能整合加密通訊、暗網與手機訊號的情資平台，藉由比對貨櫃重量、航跡與所有權紀錄來找出可疑運輸路線；由烏克蘭人創立的Moodro將其於戰場驗證的長程無人機干擾技術，提供給美軍用於邊境防禦。

華府已同步編列龐大預算支應任務。國土安全部未來十年額外獲得1,650億美元，用於擴大邊境科技；國防部則增加10億美元專用於反毒與邊境任務；海岸防衛隊獲得40億美元添購巡邏艦與3.5億美元用於自主系統。