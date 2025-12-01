美國土安全部長：華府槍擊案阿富汗嫌犯 可能在美激進化

中央社／ 華盛頓30日綜合外電報導

美國國土安全部長諾姆表示，涉嫌在華府槍擊兩位國民兵的阿富汗嫌犯可能是在進入美國後才激進化。他今天在多個訪談節目中談到嫌犯動機。

法新社報導，29歲的拉坎瓦爾（RahmanullahLakanwal）涉嫌於11月26日開槍，造成一名20歲國民兵（National Guard）不治、另一人重傷，面臨一級謀殺指控。

諾姆（Kristi Noem）在國家廣播公司（NBC）「會晤新聞界」（Meet the Press）節目中表示：「我會這麼說，我們相信他是在來到這個國家後才激進化。」

諾姆在美國廣播公司（ABC）另一訪談中指出：「我們確實認為，那是經由與他老家社區和母國的人脈，我們將繼續跟與他互動的人、他的家人以及跟他交談的人，進行訪談。」

2021年美軍撤離阿富汗，塔利班（Taliban）部隊隨後重掌政權，期間時任總統拜登政府執行大規模空運撤離行動，拉坎瓦爾於當時進入美國。

諾姆在美國廣播公司（ABC）「本週」（ThisWeek）節目中表示，拉坎瓦爾進入美國後「可能有接受審查」，但「這項工作做得不好」。

川普今天在自家社群平台「真實社群」（TruthSocial）發文稱：「狡詐的拜登、（前國土安全部長）馬約卡斯（Alejandro Mayorkas），以及所謂『邊境沙皇』賀錦麗（Kamala Harris）確實害我們國家淪為任何人都可毫無檢查、無需審查就能進入，完全搞砸了！」

官員指出，拉坎瓦爾前往美國之前曾在一支獲中央情報局（CIA）支持、與塔利班作戰的阿富汗「夥伴部隊」服役。

美國政府已經暫停對所有阿富汗公民核發簽證，並且凍結所有庇護案件審查。

