美國考慮封鎖領空 委內瑞拉批殖民心態

美國真打算轟炸委內瑞拉？美國總統川普29日揚言，要完全封鎖委內瑞拉領空及週邊空域，使該國外交部相當不滿，批評此言論為「殖民主義威脅」。美國近來頻以打擊毒品為名，攻擊委內瑞拉船隻，且將航母打擊群部署離委國相當近的海域，外界擔心進一步升高衝突，使國際局勢更動盪。

航空公司不敢降落

根據《英國廣播公司》報導，由於川普在社群軟體上表示：「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子，請考慮完全關閉委內瑞拉的領空及週邊空域。」雖然美國無權關閉他國領空，但關閉領空等行為代表恐會有空戰發生，因此讓許多航空公司都停止降落委內瑞拉。委國外交部批評，這是對該國又一次過分、非法和無理的侵略。

美國航管局幾天前就曾對航空公司發出警告，稱「委內瑞拉及其周邊地區的軍事活動日益頻繁」，委內瑞拉則聲稱美國片面暫停了每週的移民遣返航班。同時由於有伊比利亞航空、葡萄牙航空與土耳其航空等航空公司受美軍部署影響，未在48小時內恢復航班，委內瑞拉也禁止他們在該國降落。

推翻委國機率低

美國一直在加勒比海地區加強軍事部署，官方稱是為了打擊毒品走私。但委內瑞拉總統馬杜羅駁斥了美國關於其販毒的指控，稱這是美國企圖推翻他的陰謀。但美軍已經將最新型航母「福特號」與1.5萬名軍隊部署到距離委內瑞拉很近的海域，川普還聲稱要很快就要開始阻止委內瑞拉的「陸路」毒品走私，局勢相當緊張。

《衛報》提到，雖然各界都認為川普恐動手，但美國前國安顧問法拉認為，川普曾於2019年試圖要將馬杜羅拉下台，但並沒有成功，而此次美軍若要轟炸委內瑞拉本土（或是關鍵港口），也很難直接推翻馬杜羅，反而還強化其統治正當性，因此川普應該不會輕易動手。

