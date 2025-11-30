快訊

嫁身家3800億小開17年！47歲玉女暴哭 吐心碎內幕

暫停近2個月 中華郵政12月1日起恢復寄發美國掛號信

袁惟仁臥床5年突緊急送醫 紀寶如曝最新狀況

美國考慮封鎖領空 委內瑞拉批殖民心態

台灣醒報／ 記者夏恩╱台北報導
美國近日要求關閉委內瑞拉領空，該國官方批評為「殖民主義」。（中央社示意圖）
美國近日要求關閉委內瑞拉領空，該國官方批評為「殖民主義」。（中央社示意圖）

美國真打算轟炸委內瑞拉？美國總統川普29日揚言，要完全封鎖委內瑞拉領空及週邊空域，使該國外交部相當不滿，批評此言論為「殖民主義威脅」。美國近來頻以打擊毒品為名，攻擊委內瑞拉船隻，且將航母打擊群部署離委國相當近的海域，外界擔心進一步升高衝突，使國際局勢更動盪。

航空公司不敢降落

根據《英國廣播公司》報導，由於川普在社群軟體上表示：「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子，請考慮完全關閉委內瑞拉的領空及週邊空域。」雖然美國無權關閉他國領空，但關閉領空等行為代表恐會有空戰發生，因此讓許多航空公司都停止降落委內瑞拉。委國外交部批評，這是對該國又一次過分、非法和無理的侵略。

美國航管局幾天前就曾對航空公司發出警告，稱「委內瑞拉及其周邊地區的軍事活動日益頻繁」，委內瑞拉則聲稱美國片面暫停了每週的移民遣返航班。同時由於有伊比利亞航空、葡萄牙航空與土耳其航空等航空公司受美軍部署影響，未在48小時內恢復航班，委內瑞拉也禁止他們在該國降落。

推翻委國機率低

美國一直在加勒比海地區加強軍事部署，官方稱是為了打擊毒品走私。但委內瑞拉總統馬杜羅駁斥了美國關於其販毒的指控，稱這是美國企圖推翻他的陰謀。但美軍已經將最新型航母「福特號」與1.5萬名軍隊部署到距離委內瑞拉很近的海域，川普還聲稱要很快就要開始阻止委內瑞拉的「陸路」毒品走私，局勢相當緊張。

衛報》提到，雖然各界都認為川普恐動手，但美國前國安顧問法拉認為，川普曾於2019年試圖要將馬杜羅拉下台，但並沒有成功，而此次美軍若要轟炸委內瑞拉本土（或是關鍵港口），也很難直接推翻馬杜羅，反而還強化其統治正當性，因此川普應該不會輕易動手。

【更多精采內容，詳見

委內瑞拉 美國 川普

延伸閱讀

白宮設新專區公開點名 抨擊媒體報導「不實偏頗」

川普籲完全關閉委內瑞拉空域 卡拉卡斯：殖民主義威脅

川普警告委內瑞拉空域關閉 馬杜洛政府回應了

川普催動新一波 AI 商機 「創世紀」概念股買盤狂搶

相關新聞

美國考慮封鎖領空 委內瑞拉批殖民心態

美國真打算轟炸委內瑞拉？美國總統川普29日揚言，要完全封鎖委內瑞拉領空及週邊空域，使該國外交部相當不滿，批評此言論為「殖民主義威脅」。美國近來頻以打擊毒品為名，攻擊委內瑞拉船隻，且將航母打擊群部署離委國相當近的海域，外界擔心進一步升高衝突，使國際局勢更動盪。

宏都拉斯總統大選將登場 川普威脅言論持續發酵

宏都拉斯今天舉行總統大選，但選舉氛圍全面受到美國總統川普的威脅言論籠罩...

美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手

加州斯托克頓（Stockton）29日晚間驚傳大規模槍擊，疑似一處冰淇淋店遭人開槍掃射，造成至少4人死亡、10人受傷，現...

白宮設新專區公開點名 抨擊媒體報導「不實偏頗」

白宮昨天在官網推出新的專區，公開批評並列出其認為報導不實的媒體機構和記者

美國4口之家年薪443萬算窮人？知名投資經理人拋「新貧窮線」掀熱議

華盛頓郵報29日報導，在華爾街操盤投資組合的經理人格林（Michael Green）主張，美國四口之家年收入至少要有14...

西北大學付23.5億元 換研究經費解凍終止調查

西北大學已同意向美國政府支付7500萬美元（新台幣23.5億元），並與總統川普政府達成協議，以結束一連串調查，恢復數億美...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。