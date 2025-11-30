宏都拉斯總統大選將登場 川普威脅言論持續發酵

快訊

中央社／ 宏都拉斯首都德古西加巴30日綜合外電報導
宏都拉斯30日舉行總統大選，但選舉氛圍全面受到美國總統川普的威脅言論籠罩。川普揚言，若其支持的右翼候選人落敗，美國將削減對宏國的援助。(美聯社)
宏都拉斯今天舉行總統大選，但選舉氛圍全面受到美國總統川普的威脅言論籠罩。川普揚言，若其支持的右翼候選人落敗，美國將削減對宏國的援助。

在多年左翼執政之後，宏都拉斯可能成為阿根廷、玻利維亞之後，下一個朝右翼轉向的拉丁美洲國家。

宏都拉斯總統大選採一輪投票決勝負，執政黨自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）、右派反對黨國家黨（National Party）的阿斯夫拉（Nasry Asfura）及中右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）3位候選人目前民調勢均力敵。

川普威脅，若阿斯夫拉落敗，美國將削減對這個拉美最貧窮國家之一的援助。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「如果他（阿斯夫拉）沒贏，美國就不會再把錢投入無底洞了。」

蒙卡達昨天指控川普干預宏都拉斯選舉。

部分宏國民眾則歡迎川普的介入，希望若其支持者獲勝，他能對在美的宏都拉斯移民展現寬待。

20歲學生巴卡（Erick Baca）對法新社興奮地說：「我們有川普站在我們這邊！」

56歲的水果販羅德里格斯（Esmeralda Rodriguez）則拒絕川普的威脅，她說，「我投給我想投的人，不因為川普說了什麼」。

川普1月重返白宮以來，已有近3萬名宏都拉斯移民被美國遣返。

他另撤銷5.1萬名宏都拉斯移民的臨時保護身份，使其面臨被遣返的風險。

