美國加州兒童生日派對驚傳槍響！冰淇淋店遭掃射4死10傷 尚未鎖定槍手
加州斯托克頓（Stockton）29日晚間驚傳大規模槍擊，疑似一處冰淇淋店遭人開槍掃射，造成至少4人死亡、10人受傷，現場疑為一場兒童生日派對。目前尚未確定槍手身分，也未有嫌疑人被逮捕的消息。
美國廣播公司（ABC News）報導，聖華金郡（San Joaquin County）警長辦公室指出，槍擊發生在當地時間下午6時前不久，地點為盧西爾大道（Lucile Avenue）1900號街區。事發時，多人正在宴會廳內聚會。
警長辦公室公共資訊官布倫特（Heather Brent）向媒體表示，初步跡象顯示案件可能為「鎖定特定目標」的攻擊，但目前尚未確認嫌疑人，也無人被逮捕。她形容這起事件「無法想像」，並強調警方的首要任務是盡速確認嫌犯身分。
哥倫比亞廣播公司報導，斯托克頓副市長李傑森（Jason Lee）在臉書貼文中表示，這起大規模槍擊事件發生在「一場兒童生日派對」，且稱「冰淇淋店不該是讓家庭擔心性命安全的地方」。
但布倫特尚未證實相關細節，僅表示那是一場「家庭聚會」，且未指明為冰淇淋店。
布倫特指出，受害者年齡層從青少年到成年人不等，但當局尚未公布死者與傷者的具體身分。
斯托克頓位於加州中部，人口約32萬，距離加州首府沙加緬度約72公里。加州州長紐森辦公室表示，已獲報這起駭人的槍擊事件，相關部門正密切掌握調查進展。
副市長臉書貼文https://reurl.cc/8bNb7R
