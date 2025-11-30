白宮設新專區公開點名 抨擊媒體報導「不實偏頗」

快訊

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

白宮昨天在官網推出新的專區，公開批評並列出其認為報導不實的媒體機構和記者。

英國「衛報」（The Guardian）報導，頁面頂端寫著：「誤導、偏見、揭露」。該專區點名「波士頓環球報」（Boston Globe）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）和「獨立報」（The Independent）為「本周媒體違規者」，指控他們曲解川普對6位民主黨議員的評論。這6位議員曾發布影片，呼籲軍人不要服從非法命令。

這場爭議起因是川普在社群媒體指控民主黨人「犯下煽動叛亂行為，應判死刑」，並轉發含有「把他們吊死」等文字的聲明。

網站宣稱：「民主黨人和假新聞媒體暗示川普總統已對軍人發布非法命令。川普總統發布的每一項命令均為合法。現任國會議員煽動美軍抗命是危險的，川普總統要求他們必須被究責。」

該網站同時設有「違規者黑名單」，其中包括「華盛頓郵報」（Washington Post）、哥倫比亞廣播公司新聞網、美國有線電視新聞網（CNN）和MSNBC（現更名為MS Now）。訪客可搜索文章資料庫，並看到撰文記者姓名。每篇報導都有「立場偏頗」、「行為不當」或「左翼瘋狂言論」等分類標籤。

「華盛頓郵報」目前在排行榜上名列第1，MSNBC和哥倫比亞廣播公司新聞網則分別排在第2和第3名。

除了被標記為每周「違規者」的媒體外，白宮網站還將美聯社、「紐約時報」（New York Times）、「華爾街日報」（Wall Street Journal）、Politico和Axios等媒體列入一長串名單中，指控它們有偏見或發布不實資訊。

該網頁的發布，是川普對媒體進行長期攻勢的再次升級。此前他已提告「華爾街日報」和「紐約時報」，並與美國廣播公司（ABC）和哥倫比亞廣播公司（CBS）達成和解，且多次稱各大新聞機構為「人民公敵」。

近幾周，川普對女性新聞工作者的人身攻擊也變本加厲。本月在空軍一號上，川普因被問及已定罪的性罪犯富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關資料，而與一名彭博記者發生衝爭執，並辱罵對方是「小豬」。

數天後，在面對美國廣播公司新聞網記者追問沙烏地阿拉伯異議記者、美國「華盛頓郵報」專欄作家哈紹吉（Jamal Khashoggi）謀殺案和艾普斯坦醜聞時，川普回應稱該記者是個「糟糕透頂的人」。

川普上周在自家社群網站「真實社群」（Truth Social）發文稱「紐約時報」一名記者是「內外皆醜的三流記者」，起因是該記者共同撰寫的一篇文章暗示邁入80歲高齡的川普精力開始衰退。

