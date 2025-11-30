西北大學付23.5億元 換研究經費解凍終止調查

西北大學已同意向美國政府支付7500萬美元（新台幣23.5億元），並與總統川普政府達成協議，以結束一連串調查，恢復數億美元的聯邦研究經費。

美聯社報導，川普政府曾終止7.9億美元（新台幣248億元）的補助金，這場僵局導致西北大學（North western University）裁員，並促使校長希爾（Michael Schill）於9月辭職。政府方面認為，該校未盡全力對抗反猶主義。

根據昨晚宣布的協議，西北大學將在未來3年內向美國財政部支付這筆款項。協議中還包含其他承諾，其中一項要求該校撤銷所謂的「狄林草坪協議」(Deering Meadow)，該協議是校方於2024年4月簽署的，以換取支持巴勒斯坦的抗議者結束在校園內的紮營行動。

在談判期間，代理校長比恩 (Henry Bienen) 表示，西北大學拒絕放棄在教職聘任、學生錄取或課程安排的掌控權。他說：「如果沒有相關條款保障這一點，我不會簽這份協議。」

這份協議還要求西北大學繼續遵守聯邦反歧視法，制定培訓材料「讓國際學生適應」致力於公開辯論的校園規範，並藉由「為女性提供安全、公平的機會，包括為任何依性別定義提出此類住宿要求的女性提供單一性別住宿，以及全女性運動、更衣室和淋浴設施」，來履行「教育法修正案第9條」（Title IX）的承諾。

教育部長麥馬洪（Linda McMahon）表示，這項協議鞏固政策變革，將保護校園內的人員能免受騷擾和歧視。

麥馬洪表示：「這些改革展現了西北大學大膽的領導力，也為全國各大院校領導者提供指引，將有助於重建公眾對我們高等教育機構的信任。」

川普利用政府對聯邦研究經費的掌控，推動他所批評被「覺醒」意識形態攻占的菁英大學進行改革。

西北大學同意支付的罰款僅次於哥倫比亞大學（Columbia University）今年7月支付的2億美元，以了結調查並重獲撥款。布朗大學（Brown University）和康乃爾大學（Cornell University）也在反猶調查後，與政府達成協議取回聯邦資金。