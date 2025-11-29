川普發文稱委內瑞拉領空及其周邊空域 應被視為「完全關閉」

路透報導，美國總統川普29日表示，委內瑞拉領空及其周邊空域將完全關閉。他在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social ）發文表示：「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子，請將委內瑞拉領空及其周邊空域視為完全關閉。」

美國航空監管機構上周警告主要航空公司，由於委內瑞拉「安全狀況惡化，及該國和其周邊軍事活動加劇」，飛越委內瑞拉領空「可能存在危險狀況」。

委內瑞拉撤銷了6間主要國際航空公司的營運權，這些公司在美國聯邦航空管理局發出警告後，暫停飛往委內瑞拉的航班。

川普政府近期一直在評估與委內瑞拉有關的各種選項，以打擊其所稱委內瑞拉總統馬杜洛涉及提供非法毒品導致美國人喪命的角色。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何牽連。