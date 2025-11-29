川普發文稱委內瑞拉領空及其周邊空域 應被視為「完全關閉」
路透報導，美國總統川普29日表示，委內瑞拉領空及其周邊空域將完全關閉。他在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social ）發文表示：「致所有航空公司、飛行員、毒販和人口販子，請將委內瑞拉領空及其周邊空域視為完全關閉。」
美國航空監管機構上周警告主要航空公司，由於委內瑞拉「安全狀況惡化，及該國和其周邊軍事活動加劇」，飛越委內瑞拉領空「可能存在危險狀況」。
委內瑞拉撤銷了6間主要國際航空公司的營運權，這些公司在美國聯邦航空管理局發出警告後，暫停飛往委內瑞拉的航班。
川普政府近期一直在評估與委內瑞拉有關的各種選項，以打擊其所稱委內瑞拉總統馬杜洛涉及提供非法毒品導致美國人喪命的角色。馬杜洛否認與非法毒品交易有任何牽連。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言