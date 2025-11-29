川普發文示警 委內瑞拉領空應被視為完全關閉

快訊

中央社／ 華盛頓29日綜合外電報導

美國總統川普（Donald Trump）今天發文警告，所有航空公司、飛行員應該把委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉，但他沒有進一步詳細說明。

法新社報導，川普在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「致所有航空公司、飛行員、毒販與人口販子，請將委內瑞拉領空及周邊空域視為完全關閉。」

川普政府正於加勒比海地區部署美軍航艦在內的大規模軍力，以加強施壓委內瑞拉。

華府聲稱此舉是為了遏制毒品販運，但卡拉卡斯當局堅稱，推翻委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的政權才是美方最終目標。

路透社報導，從今年9月以來，美軍已在加勒比海和太平洋針對疑似運毒船隻發動至少21次打擊行動，造成至少83人喪生。

川普本月27日還表示，阻止委內瑞拉販毒的「陸上」行動「很快」將展開。

