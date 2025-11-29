美國女子搭郵輪遊加勒比海突失蹤 一週後終傳來好消息
美國55歲女子伊文斯（Ann Evans）搭乘郵輪遊覽加勒比海島嶼，但11月20日在法屬聖馬丁島（Saint Martin）的馬里戈（Marigot）失蹤，未有返回郵輪，11月27日終傳來好消息，當地警方目前稱已與伊文斯取得聯繫。
當地警方指，伊文斯在島嶼參加旅行團，但在旅遊巴下車後未有返回，之後也有返回郵輪，引發警方尋人。
至27日終傳來新消息，警方指這名失蹤女子可能只是自行入住島上一家酒店，「根據調查期間收集的信息，警方有理由相信一名與伊文斯女士體貌、特徵相符的女子使用她的護照入住島嶼法屬一側的酒店。據報有人也曾在酒店附近見過她」。
至11月28日，警方表示已經與伊文斯取得聯繫。
這個失蹤案在美國引來不少注意，因9月時有一名47歲美國女子乘坐郵輪遊覽到訪另一加勒比海島嶼博內爾（Bonaire）後失蹤，至今仍未尋回。
