快訊

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

假不嫌多！投票日前一天也要放假 民進黨團正式提案

又見高齡肇事！高雄七旬翁右轉未禮讓 23歲直行女騎士送醫不治

美國暫停所有庇護審查 停發簽證給阿富汗籍旅客

中央社／ 華盛頓28日綜合外電報導

美國總統川普因兩名國民兵疑遭阿富汗籍男子槍擊，而強化反移民立場。於此之際，美國移民當局今天宣布，「停止所有庇護審查，直到能確保所有外國人都經過最嚴格的審查」。

法新社報導，隸屬於國土安全部（Department ofHomeland Security）的美國國籍暨移民局（USCIS）局長史威德洛（Joseph Edlow）今天發布上述消息。

阿富汗籍男子拉坎瓦爾（Rahmanullah Lakanwal）本月26日，涉嫌在華府槍殺兩名國民兵（NationalGuard），其中一人傷重不治。

川普（Donald Trump）因此於27日宣布，政府將致力於「無限期暫停」來自所有「第三世界國家」移民，好讓美國制度能夠全面恢復。

被問及哪些國籍會受影響時，國土安全部向法新社出示一份19國名單，其中包含阿富汗、古巴、海地、伊朗、緬甸等國。

同時，美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）今天也表示，美方已經暫時停發簽證給所有阿富汗籍旅客。他說，「美國最重要的優先事項，就是保護國家與人民。」

路透社報導，聯合國各機構28日也呼籲華府，應該繼續允許尋求庇護者進入美國，並保障正當的審查。

聯合國人權辦公室（UN Human Rights Office）發言人勞倫斯（Jeremy Laurence）在瑞士日內瓦的記者會，就川普的發言回應，「他們有權依國際法獲得保護，而且應該享有正當審查程序」。

聯合國難民署（UN Refugee Agency）發言人卞毓貞（Eujin Byun）也呼應聯合國人權辦公室的立場。

她表示，「當需要庇護的人抵達某國領土時，他們必須接受正當的庇護審查，且須能進入該國領土。」她也指出，絕大多數難民在尋求庇護國都是守法的社區成員。

美國 移民 阿富汗

延伸閱讀

應對川普關稅 英媒：巴西尋求新平衡但對中國保持警惕

美前國防官員挺日相台灣有事言論 批中反應極其不當

黑五購物1.87億人次料創高 川普關稅反覆 商家備貨不及

朝日：日中對立恐影響美日關係 內部憂高市與親台派木原無警覺

相關新聞

美打擊運毒船內幕曝光！赫塞斯下「格殺令」 美軍二度攻擊炸死倖存者

華盛頓郵報28日引述兩2名知情人士獨家報導，美國川普政府9月2日對西半球疑似毒販展開軍事行動、發動首波攻擊時，監督此次行...

國民兵遭槍擊 川普：美無限期暫停第三世界國家移民

阿富汗籍男子拉坎瓦爾廿六日涉嫌在華府槍擊兩名國民兵，造成一死、一命危，美國總統川普廿七日在自創社媒真實社群發文宣布，將無限期暫停所有「第三世界國家」的人移民美國。

快檢查…美國人今年最常用密碼前20名 最容易被破解

儘管網路安全專家不斷告誡民眾，太常見的弱密碼，是駭客得以快速入侵線上帳戶及設備的捷徑，但兩家網路安全公司發現，許多人顯然...

核戰推演揭美國高風險城市 首波攻擊前五大假想目標曝光

核子戰爭的概念看似只會出現在冷戰紀錄片或反烏托邦電影中，彷彿與現實相距甚遠。然而，專家、國防分析師與國安規劃人員仍必須設...

腦袋年輕不是夢！華郵重磅研究：每天做「這件事」就能抗老

華盛頓郵報27日報導，美國神經科學家發現，繪畫、音樂創作、手工藝等「開放式創意活動」，能明顯延緩腦部老化。這些活動會增加...

川普再掀「自動筆」爭議 下令取消非拜登直接簽署的行政命令

美國總統川普28日宣布，他下令取消所有前總統拜登用「自動筆」（autopen）簽署的行政命令，並指控拜登任內簽署的很多文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。