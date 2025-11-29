快訊

「辦路跑不先商量」中央蹭淡江大橋 2個月內2度吃侯友宜豆腐

頂呱呱《鬼娃恰吉》第二波聯名登場！從從容容吃起來

沒喝咖啡大腦就開不了機無法做事？醫警告「身體已發出SOS訊號」

聽新聞
0:00 / 0:00

美打擊運毒船內幕曝光！赫塞斯下「格殺令」 美軍二度攻擊炸死倖存者

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普10月14日在「真實社群」上公布的解密影像，顯示一艘疑似運毒船隻遭美軍擊沉。路透
美國總統川普10月14日在「真實社群」上公布的解密影像，顯示一艘疑似運毒船隻遭美軍擊沉。路透

華盛頓郵報28日引述兩2名知情人士獨家報導，美國川普政府9月2日對西半球疑似毒販展開軍事行動、發動首波攻擊時，監督此次行動的特戰指揮官為遵從國防部長赫塞斯的口頭指示，下令進行第二次打擊，2名倖存者隨後被炸得粉碎。其中一名知情人士說，赫塞斯的命令是「殺死所有人」。

根據報導，美方監視飛機追蹤這艘船的時間越久，指揮中心的情報分析員就越相信船上11人正運送毒品，赫塞斯下達口頭指令。一枚飛彈從呼嘯而過，擊中船隻，整艘船陷入火海。指揮官透過無人機直播畫面觀察數分鐘，卻在濃煙散去時震驚地看到兩名生還者。為遵從赫塞斯的口頭指示，指揮官下令進行第二次打擊，2人最終在水中遭炸死。

The Intercept最先報導生還者在第二次打擊中喪命。4名直接知情人士向華郵表示，隸屬美國聯合特種作戰司令部（JSOC）指揮的菁英反恐小組海豹六隊領導此次攻擊，時任JSOC司令布拉德利（Frank M. Bradley）則在北卡羅來納州布拉格堡（Fort Bragg）負責監督行動。

2名知情人士透露，布拉德利在安全電話會議上表示，生還者仍是合法目標，因為他們理論上可能呼叫其他毒販前來接應他們及其貨物，並下令執行第二次打擊，以履行赫塞斯的格殺令。美國總統川普當天稍晚發布經過刪減的29秒影像，顯示無人機監視攻擊過程，但未包含隨後對生還者的打擊。

一名觀看直播的知情人士表示，如果公開當時2名生還者被擊斃的影片將震驚外界。布拉德利6月即獲提名晉升上將並派任美國特種作戰司令部（USSOCOM）司令，10月3日正式接任，統管軍中各精英單位。

赫塞斯的命令過去從未被揭露，使這場針對疑似毒販的致命行動增添新的爭議。3名知情人士指出，作戰規範在此次事件後已調整為「若疑似毒販倖存，應予救援」。目前尚不清楚此規範何時、由誰下達。

五角大樓首席發言人帕內爾（Sean Parnell）拒絕對赫塞斯的命令及特種作戰部隊參與的其他行動細節作評論。他在聲明中表示：「這整個敘述完全是假的。瓦解毒品恐怖主義和保護國土免受致命毒品侵害的行動，取得壓倒性成功。」

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

赫塞斯 美國 美軍

延伸閱讀

2名國民兵華府遭槍擊 現場民眾：兩聲槍響 接著疑自動武器連發

美軍襲擊東太平洋4艘「運毒」船隻 擊殺14人

加勒比海備戰 南方司令部司令卻離職 傳赫塞斯對他不滿

不認同用美軍打毒梟？美委對峙升高 美軍南方司令部司令突然提前退役

相關新聞

美打擊運毒船內幕曝光！赫塞斯下「格殺令」 美軍二度攻擊炸死倖存者

華盛頓郵報28日引述兩2名知情人士獨家報導，美國川普政府9月2日對西半球疑似毒販展開軍事行動、發動首波攻擊時，監督此次行...

國民兵遭槍擊 川普：美無限期暫停第三世界國家移民

阿富汗籍男子拉坎瓦爾廿六日涉嫌在華府槍擊兩名國民兵，造成一死、一命危，美國總統川普廿七日在自創社媒真實社群發文宣布，將無限期暫停所有「第三世界國家」的人移民美國。

腦袋年輕不是夢！華郵重磅研究：每天做「這件事」就能抗老

華盛頓郵報27日報導，美國神經科學家發現，繪畫、音樂創作、手工藝等「開放式創意活動」，能明顯延緩腦部老化。這些活動會增加...

川普再掀「自動筆」爭議 下令取消非拜登直接簽署的行政命令

美國總統川普28日宣布，他下令取消所有前總統拜登用「自動筆」（autopen）簽署的行政命令，並指控拜登任內簽署的很多文...

美感恩節購物季 消費精省

美國感恩節到來，專家指出，今年在通膨與關稅影響下，生活成本維持高檔，雖然人潮回流，但消費行為趨於保守，呈現「省錢導向」。

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

在2名國民兵於華府遭到外籍人士槍擊之後，美國公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigrat...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。