快訊

告別19年「飛碟晚餐」陳揮文證實被離職！感念給自主空間：我無以回報

明年起勞保年金滿65歲才能領？達成2條件 最早提前5年領

空巴召修衝擊！全日空今取消65航班9400人受影響

腦袋年輕不是夢！華郵重磅研究：每天做「這件事」就能抗老

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。路透
即使是由機器人帶領，年長者從事某些活動仍有助於減緩大腦退化速度。路透

華盛頓郵報27日報導，美國神經科學家發現，繪畫、音樂創作、手工藝等「開放式創意活動」，能明顯延緩腦部老化。這些活動會增加大腦灰質密度，強化神經連結，讓認知功能維持在較年輕狀態。研究強調，這類活動比單純運動或填字遊戲更能刺激大腦。

研究團隊追蹤數百位50歲以上成人，發現每週從事創意活動超過5小時的人，腦部掃描顯示灰質流失速度變慢，尤其海馬迴與前額葉特別有保護效果。主導研究的神經學家說：「這不是營養品能做到的事，是大腦自己長出新路徑。」

報導特別點名繪畫與音樂創作效果最好。繪畫需要視覺、動作、情緒多腦區合作；彈奏樂器則讓左右腦高度同步。研究中，參加創意課程的長者，認知測驗成績明顯優於只做一般休閒活動的同齡人，差距甚至拉開好幾歲。

科學家解釋，這些活動會提高BDNF（腦源性神經營養因子）濃度，幫助神經元存活與新生。報導引述專家：「這是目前已知最自然、最有效的腦部保護方式。」而且不需要天分，重點在於「自己動手創造」，而不是照著範本填色。

好消息是，門檻很低。專家建議每天15–30分鐘即可，從隨手塗鴉、彈簡單和弦、做小手作開始都行。研究發現，只要持續3個月，多數人就能感覺記憶力、專注力變好，情緒也更穩定，生活品質大幅提升。

報導最後總結：想讓腦袋老得慢，別再只靠保健品或走路，真正有效的秘訣就是「每天留一點時間給創意」。

科學家

延伸閱讀

腦力體力一起UP！ 研究：重訓40分鐘就能提升腦力

日本影帝永瀨正敏驚傳為戲落髮！瞬間適應新造型認了：確實有點冷

大腦走下坡路「關鍵時間」曝光 劍橋大學：32歲是高峰

賴清德總統投書華郵提1.25兆追加國防預算 民進黨團支持

相關新聞

國民兵遭槍擊 川普：美無限期暫停第三世界國家移民

阿富汗籍男子拉坎瓦爾廿六日涉嫌在華府槍擊兩名國民兵，造成一死、一命危，美國總統川普廿七日在自創社媒真實社群發文宣布，將無限期暫停所有「第三世界國家」的人移民美國。

腦袋年輕不是夢！華郵重磅研究：每天做「這件事」就能抗老

華盛頓郵報27日報導，美國神經科學家發現，繪畫、音樂創作、手工藝等「開放式創意活動」，能明顯延緩腦部老化。這些活動會增加...

川普再掀「自動筆」爭議 下令取消非拜登直接簽署的行政命令

美國總統川普28日宣布，他下令取消所有前總統拜登用「自動筆」（autopen）簽署的行政命令，並指控拜登任內簽署的很多文...

美感恩節購物季 消費精省

美國感恩節到來，專家指出，今年在通膨與關稅影響下，生活成本維持高檔，雖然人潮回流，但消費行為趨於保守，呈現「省錢導向」。

華府國民兵遇襲 19國綠卡移民重審 川普點名阿富汗

在2名國民兵於華府遭到外籍人士槍擊之後，美國公民暨移民服務局（U.S. Citizenship and Immigrat...

高市引舊金山和約煽動「台灣地位未定」？ 中：不悔改

日本首相高市早苗11月26日在國會舉行的黨首討論會調整涉台發言，再度引發中國大陸強烈不滿，中國外交部昨批評高市避談「開羅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。