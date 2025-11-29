快訊

宏都拉斯總統大選在即 川普再表態籲支持阿斯夫拉

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
宏都拉斯在野黨總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。路透
宏都拉斯在野黨總統候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）。路透

中美洲國家宏都拉斯即將於30日舉行總統大選，美國總統川普28日再度發文表態支持保守派國家黨候選人阿斯夫拉，稱美國對他有非常大的信心，並表示，如果阿斯夫拉沒有贏得勝利，美國不會投資宏都拉斯。

宏都拉斯即將於30日舉行總統大選，選舉採一輪投票決勝負，由執政黨自由重建黨（Liberty and Refoundation Party）的蒙卡達（Rixi Moncada）、右派反對黨國家黨（National Party）的阿斯夫拉（NasryAsfura）及中右派反對黨自由黨（Liberal Party）的納斯拉亞（Salvador Nasralla）3位候選人角逐總統寶座。

川普28日表示，如果阿斯夫拉贏得選舉，美國會非常支持，因為美國對阿斯夫拉、他的政策，以及他將對宏都拉斯人民做出的貢獻有很大的信心；川普表示，如果阿斯夫拉沒有贏得勝利，美國不會做出可觀的投資；川普說，因為錯誤的領導人只會為國家帶來災難性的結果。

川普表示，阿斯夫拉會成為一位偉大的總統，而美國會與阿斯夫拉緊密合作，確保他的成功。

川普也說，他將給予宏都拉斯前總統葉南德茲（Juan Orlando Hernandez）全面的赦免；川普說，據他所知，葉南德茲遭到粗暴且不公平的待遇；川普表示，這樣的情況不能再持續下去。

川普也再度呼籲大家投票給阿斯夫拉，並恭喜葉南德茲即將獲得赦免。

