美國知名建築師史登辭世 享壽86歲

中央社／ 紐約27日綜合外電報導

知名建築師史登（Robert A.M. Stern）今天辭世，享壽86歲。自1980年至今，史登一直是美國建築界的重要人物，他設計過多座著名博物館、圖書館及住宅。

美聯社報導，根據史登生前主持的建築事務所發布聲明，史登「在家中安詳辭世」，但未說明死因。

史登1939年出生於紐約市，1969年以其本名命名創立羅伯特．史登建築事務所（Robert A. M. Stern Architects, RAMSA）。他以結合後現代主義與環境脈絡設計而聞名，設計靈感來自歷史與傳統建築元素。

事務所合夥人在聲明中說：「在RAMSA，我們為失去創辦人、導師與朋友而感到哀痛，並將持續秉承他的理念，推動公司持續前行。」

史登最知名的作品之一是位於曼哈頓中央公園旁的15 Central Park West豪華公寓，以標誌性的石灰岩外觀著稱，自2008年啟用以來吸引了眾多知名富豪與名人入住。

史登的其他著名作品還包括德州達拉斯「小布希總統中心」（George W. Bush Presidential Center）、費城「美國革命博物館」（Museum of the AmericanRevolution）以及密西根大學福特公共政策學院（Gerald R. Ford School of Public Policy）。

史登曾任耶魯大學建築學院院長（1998–2016），此前亦曾擔任哥倫比亞大學美國建築研究中心主任。

建築師 美國 設計

