紐約路上出現驚悚分屍案 兇手是美洲黑熊？

照片為魏慧美拍攝提供

近日紐約州的路上出現一處令人毛骨悚然的景象：在道路上居然出現一截斷肢屍塊，疑似是鹿隻的殘肢。目睹的居民魏慧美第一時間懷疑是否為美洲黑熊所為。這起事件發生在下午五時後，路經現場看到原以為是樹枝，仔細一看才發現是斷肢。

附近居民表示，一般這時候，路上常會看到被車撞死的整隻死鹿，這種「零售」的還真是第一次看到。居民推測，兇手或許是附近出沒的黑熊，但是沒有證據，而且再想一想又覺得野鹿的奔跑速度過快，不太可能被熊成功捕殺。

已經在紐約州當地居住20多年的居民表示，以前都覺得住在那裡安全沒有問題，但看到斷肢之後有點擔心了。

居民事後跟家人討論，由於現場沒有血跡，斷肢也相當乾淨，得到一個可能的推論：附近正值狩獵季，可能有獵人捕獵鹿隻之後不慎遺留，也可能是獵人只取走肉質良好的部分，將剩餘比較沒有肉的殘肢留在林間，留給狐狸、郊狼甚至熊等食肉動物。

事發不久之後，該處斷肢已經消失，不知道是獵人取走或是被野生動物叼走，現場已無殘留。

